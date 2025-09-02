Lanzan nueva convocatoria de ingreso a la UNAM: Fecha de examen, requisitos y carreras

¡Atención, aspirantes! La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha lanzado su nueva convocatoria de ingreso a la licenciatura para el año 2025, una oportunidad de oro para miles de jóvenes que sueñan con formar parte de la máxima casa de estudios del país y aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo será el examen de ingreso a la licenciatura UNAM?

La aplicación del examen de selección será en línea del 5 al 9 de noviembre. Recuerda que durante la realización del examen en línea no está permitido el uso de teléfonos celulares, smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico.

¡Ya salió la Convocatoria para ingresar a la Licenciatura en modalidad abierta y modalidad a distancia Noviembre 2025!



¡Ya salió la Convocatoria para ingresar a la Licenciatura en modalidad abierta y modalidad a distancia Noviembre 2025!

Requisitos y fechas clave para el registro al examen de la UNAM

La publicación de la convocatoria e instructivo se dio el pasado 1 de septiembre. Toma en cuenta las siguientes fechas clave para que no se te pase ningún requisito del examen para la UNAM:



Llenado del formato de registro: Del 11 de septiembre y hasta las 16:00 horas del 19 de septiembre.

Pago por derecho a examen de selección e identificación de la persona aspirante: Del 11 al 22 de septiembre.

Imprimir la cita para acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital: Del 12 al 23 de septiembre.

Atención de las personas aspirantes para aclaraciones en el registro al examen de selección: Del 17 al 19 de septiembre.

Obtener la guía para preparar el examen de selección para ingresar al nivel licenciatura: Del 17 de septiembre al 4 de noviembre.

Imprimir la cita del examen en tu sitio: Del 20 al 24 de octubre.

Atención de las personas aspirantes con problemas en su cita de examen: Del 20 al 24 de octubre.

Descarga del navegador seguro y realización de prueba práctica: Del 28 al 31 de octubre.

Simulador del examen: Del 3 al 7 de noviembre.

Aplicación del examen en línea: Del 5 al 9 de noviembre.

Publicación de resultados: 4 de diciembre.

¿Cuáles son las carreras más difíciles para entrar a la UNAM?

Algunas carreras de la UNAM tienen un puntaje de ingreso más elevado debido a la gran cantidad de aspirantes y los pocos lugares disponibles como:



Medicina: Especialmente en el campus de Ciudad Universitaria (CU), es la carrera con mayor puntaje requerido. La competencia es feroz y cada punto cuenta.

Especialmente en el campus de Ciudad Universitaria (CU), es la carrera con mayor puntaje requerido. La competencia es feroz y cada punto cuenta. Arquitectura: Otra de las licenciaturas que demanda un alto puntaje debido al prestigio y la gran cantidad de aspirantes.

Otra de las licenciaturas que demanda un alto puntaje debido al prestigio y la gran cantidad de aspirantes. Derecho: Es una de las carreras con más tradición y con una gran demanda en todas las facultades.

Es una de las carreras con más tradición y con una gran demanda en todas las facultades. Psicología: Su popularidad la ha posicionado entre las más solicitadas, elevando la dificultad para ser aceptado.

Su popularidad la ha posicionado entre las más solicitadas, elevando la dificultad para ser aceptado. Odontología: Con una gran cantidad de aspirantes, el puntaje requerido para esta carrera también es bastante alto.

¡Ahora ya lo sabes! Es de suma importancia prepararte para el examen de admisión de la UNAM.