'¿De qué sirven las becas con tanta inseguridad?': Vecina confrontó a secretaria del Bienestar en Colima

En medio de la ola de violencia e inseguridad que golpea al estado, una vecina de la colonia El Tívoli, en la capital de Colima, confrontó a la secretaria del Bienestar, Viridiana Valencia, mientras la funcionaria encabezaba una jornada de las llamadas "Brigadas de la Paz".

El encuentro ocurrió cuando la morenista realizaba un recorrido para presentar los distintos programas sociales que opera en la entidad.

Ciudadana harta de la violencia e inseguridad en Colima confronta a secretaria del Bienestar

En imágenes registradas por asistentes al evento, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por , la ciudadana cuestionó directamente a la secretaria sobre la situación de seguridad en la zona.

En su intervención, aseguró que los apoyos económicos no pueden disfrutarse plenamente debido al ambiente de violencia que afecta a los vecinos y a distintos negocios que han sufrido daños en los últimos meses.

Durante su participación, la mujer señaló que varias familias de la colonia han enfrentado pérdidas económicas tras incidentes que describió como quemas de establecimientos o afectaciones que han dejado sin empleo a algunos habitantes.

Afirmó que esta realidad contrasta con los mensajes de la brigada, centrada principalmente en la entrega de becas y otros programas de apoyo social.

"De qué sirven las becas si no se pueden disfrutar por la inseguridad?", y pidió que en lugar de enfocarse únicamente en actividades informativas, se desarrollen acciones que permitan mejorar la tranquilidad en la zona.

Ciudadana reclama por inseguridad; disminución de delitos en Colima no se observa

Agregó que, a su percepción, no observa disminución en los hechos delictivos y solicitó que exista una coordinación más efectiva entre autoridades locales y federales.

La participante también llamó a que el trabajo de las brigadas no se convierta en un ejercicio político, sino en una estrategia que contribuya a fortalecer las condiciones de vida en Colima.

Señaló que los habitantes requieren soluciones que les permitan recuperar la estabilidad cotidiana, especialmente en colonias donde aseguran que la situación ha sido más complicada.