Cosalá bajo fuego: militares repelen ataque y hallan arsenal junto con drogas en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad informó que elementos de las fuerzas federales repelieron una agresión armada en la comunidad de Guadalupe de los Reyes, municipio de Cosalá, Sinaloa.

En dicho operativo, la Secretaría de Marina, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, aseguraron armas de fuego, cargadores, droga y equipo táctico especial de las Fuerzas Armadas.

Enfrentamiento hoy en Guadalupe de los Reyes, Cosalá

Los hechos ocurrieron mientras personal militar y naval realizaba un recorrido de reconocimiento terrestre en esta zona serrana, cuando civiles armados atacaron a los uniformados.

Tras controlar la situación, se localizó en el lugar un fusil AK-47 calibre 7.62 mm, cartuchos calibre .50, así como cargadores de diversos calibres.

Este aseguramiento forma parte de las operaciones conjuntas para contener la violencia en la región, donde grupos criminales mantienen una disputa por el control del territorio y de las rutas utilizadas para actividades ilícitas.

Localizan presunto narcolaboratorio en Cosalá y Culiacán

Este mismo día, fuerzas federales y estatales informaron sobre otro importante golpe al crimen organizado. Como parte de la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos, autoridades hallaron un centro de producción de sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas en los municipios de Cosalá y Culiacán.

En los poblados de Ibonia, La Mora y Las Tranquitas, en Culiacán, así como en la comunidad de El Tecomate, en Cosalá, se encontraron más de mil litros de solventes como tolueno, acetona y thinner.

A esto se le suma, ácido, sosa cáustica, bidones, tambos y reactores de acero inoxidable empleados para la elaboración de narcóticos.

Un año de la narcoguerra: Cifras de homicidios en Sinaloa

A más de un año de la narcoguerra que se libra en Sinaloa, hasta el 12 de septiembre se tenía un estimado de mil 997 homicidios dolosos , pero la cifra cerró en 2 mil muertes durante este fin de semana.

Esto pone en evidencia la crisis que atraviesa la entidad, producto de una guerra entre facciones que se disputan el control de la zona, arrebatando vidas de niños, madres, profesionistas y familias enteras.

