¡Dar el grito saldrá más caro! Esto gastarán los mexicanos en Fiestas Patrias 2025; costará un 17% más
Las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025 saldrán un 17% más caras que el año anterior; se espera que el gasto de las familias sea mayor a 5 mil pesos.
¡A celebrar! Miles de familias mexicanas se preparan para celebrar las Fiestas Patrias 2025, una de las festividades más esperadas de todo el año, pero ¿cuánto gastarán para el Día de la Independencia?
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estimó que para este 2025, dar el grito saldrá un 17% más caro que el año anterior.
¿Cuánto gastará una familia mexicana en las Fiestas Patrias?
¡A preparar la cartera! La Anpec estimó que las familias mexicanas gastarán alrededor de 7 mil pesos, para una reunión en casa para q0 personas, esto contemplando comida, bebidas, decoración y música, pero ¿cuánto cuesta cada cosa?
- Pozole - $2 mil pesos
- Bebidas - $2 mil 800 a $3 mil pesos
- Pambazos - $1,350 pesos
- Tinga de pollo - $1,250 pesos
- Tostadas de pata - $1,100 pesos
- Decoración - $600 pesos
- Vestimenta - $$1,200 pesos por outfit
- Mariachi - $3 mil 600 pesos
Recuerda que el costo puede variar dependiendo de la zona y establecimiento en el que compres los productos, alimentos y servicios.
Por otro lado, los mexicanos que acudan a dar el grito en el Zócalo CDMX gastarán alrededor de 5 mil 800 pesos, tomando en cuenta el transporte, antojitos y bebidas.
Ahora, las personas que celebren las Fiestas Patrias en antros o restaurantes gastarán más o menos unos $1,400 pesos por personas.
Consejos para celebrar las Fiestas Patrias sin gastar de más
¡Toma nota! Expertos compartieron algunos consejos para que las familias mexicanas puedan ahorrar en las celebraciones del Día de la Independencia.
- Compra con anticipación; adquirir los ingrediente y adornos con tiempo, suele ser más barato.
- Haz una lista de compras; evitarás gastos innecesarios, ya que solo te concentrarás en lo que necesitas para la celebración.
- Prepara los platillos en casa; te saldrá más baratos hacerlos tú mismo, que compararlos en restaurantes.
- Acude a los mercados locales; suelen tener precios más bajos, además de productos frescos.
- Reutiliza tus decoraciones; puedes usar adornos de años anteriores o crea los tuyos con materiales reciclados.
Otra forma de ahorrar dinero, es organizando fiestas pequeñas, así se podrá compartir los gastos, así como reducir el presupuesto necesario. Además, puedes aprovechar promociones y ofertas especiales.