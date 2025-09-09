¿Ya hiciste tu testamento? Por esta razón es importante contar con uno

En México, el testamento garantiza que la distribución de bienes, según la voluntad del testador, lo que podría evitar conflicto familiares, así como trámites legales complicados y caros, pero ¿por qué es importante tramitarlo?

¿Por qué es importante tener un testamento en México?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que tener un testamento puede proteger a la familia de trámites complejos, y en muchos casos costos, pero ¿por qué otras razones es importante tramitarlo en México?



Evitar conflictos entre sus seres queridos

Dar certeza y seguridad jurídica de que las decisiones se respetarán

Ahorrarse trámites largos y costosos ante tribunales judiciales

Autoridades señalan que cualquier persona puede realizar un testamento, ya que este documento no es solo para las personas que cuenten con un gran patrimonio, sino para aquellos que buscan proteger a su familia y dejar clara su voluntad.

Requisitos para hacer un testamento en México

Te compartimos lo requisitos para hacer un testamento público abierto, que suele ser el más común en México, y se otorga ante el notario público.



Presentar una identificación oficial y acta de nacimiento.

Cumplir con la edad requerida, puede ser entre los 14,16 y 18 años dependiendo de la entidad.

Solicitar los servicios de una notaria; puedes localizar la más cercana a través de este enlace

Cubrir los costos correspondientes.

Para este testamento, no es necesario contar con testigos, salvo en casos especiales, como el no saber o el no poder firmar, leer, tener problemas de visión o del oído, o si así lo solicitan o establecen la leyes estatales.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en México?

Se estima que cubrir el costo del testamento en una notaria oscila entre los $1,160 hasta los $3 mil 734 pesos , específicamente para un testamento público abierto.

Recuerda que el precio de este trámite puede variar dependiendo del estado en el que se realice.

Para el ‘Mes del Testamento’, la Secretaría de Gobernación y el Notario Mexicano cuentan ofrecieron el 50% de descuento para realizar este trámite; la promoción es valida durante todo septiembre 2025.

Por otro lado, ofrece algunos beneficios como recibir asesoría jurídica con notarias y notarios públicos en todo México, estas resolverán todas las dudas de forma personalizada.