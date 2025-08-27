Logo InklusionSitio accesible
¿Cuánto cuesta tener un perro o gato en México? Costos reales y consejos para ahorrar

Si estás pensando en tener un perro un gato, es importante conocer los gastos que implica recibir un animalito en casa; te compartimos la lista de precios.

Escrito por: Fernanda Benítez
Las mascotas son la compañía perfecta para millones de mexicanos, regalándonos alegría, consuelo y mucho amor; sin embargo, tener un perro o un gato, representan algunos gatos importantes, pero ¿cuánto cuesta tener un animalito?

Estos son los costos de tener un perro o un gatos en México

¡A preparar la cartera! La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios financieros, compartió la lista de gastos de tener un perro o un gato en México durante 2025.

  • Consulta veterinaria - $300 al $800 pesos por visita
  • Alimento - $300 a $1,500 pesos al mes
  • Baños, estética o corte de uñas - $200 a $700 pesos por sesión
  • Vacunas y desparasitación - $500 a $1,200 pesos al año

Entre los gastos, también se deben tomar en cuenta los juguetes, accesorios o premios. Además, los costos de un perro o un gato pueden cambiar en caso de necesitar atención médica urgente.

  • Hospitalización - $200 a $500 pesos por día; no incluye medicamentos
  • Hospitalización en terapia intensiva - $400 pesos por día
¿Cuánto cuesta tener un perro o gasto en México en 2025?
Estos son los gastos de tener un perro o un gato en México|CONDUSEF

¿Qué puede aumentar el costo de tener una mascota?

¡Atención! Aunque el costo de un perro o un gato puede variar por el tamaño y raza de la mascota, existen otros factores que podrían provocar un aumento en los gastos; te compartimos cuáles son:

  • Zona en la que vives; las ciudades grandes suelen ser más caras
  • Tipo de clínica; generales o especializadas
  • Estudios extra; rayos X, análisis, entre otros
  • Consultas de emergencia; suelen tener un costo adicional

Consejos para ahorrar cuidando a tu mascota en México

¡No entres en pánico! Te compartimos algunos consejos para ahorrar en el cuidado de tus mascotas.

  • Báñalo en casa; se recomienda hacerlo una vez al mes.
  • Invierte en su salud; ten un fondo de emergencia.
  • Antes de tener una mascota, planifica un presupuesto y considera los gastos a futuro.
  • Realiza los cuidados básicos en casa; bañarlos, limpiarles los oídos, cepillarlos con regularidad y lavar sus dientes.

La Condusef sugiere comprar juguetes sencillos para los perros y gatos, entre los que destacan una pelota, cuerda e incluso una caja de cartón, en caso de que tengas un gato.

