Elecciones 2024: ¿Cuál es el sueldo de un diputado en Jalisco?

El Congreso de Jalisco se prepara para una renovación en las próximas elecciones de 2024, donde además de elegir al nuevo gobernador del estado, también definirán a sus respectivos presidentes municipales y a cada uno de los 20 diputados que serán elegidos por mayoría relativa, además de los 18 por representación proporcional.

Ante este escenario y con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una perspectiva más amplia respecto a los ingresos que reciben estos funcionarios públicos en el Congreso, a continuación repasamos cuál es el sueldo promedio de un diputado en Jalisco, uno de los estados con mayor cantidad de recursos destinados a su poder legislativo.

¿Cuánto dinero gana un diputado en Jalisco?

El próximo 2 de junio de 2024, todos los ciudadanos jaliscienses acudirán a las urnas, y entre las papeletas que deberán marcar, habrá unas correspondientes a los diputados locales. Cada uno de ellos percibe un sueldo generoso que proviene de los impuestos, por lo que debes estar seguro sobre a quién le quieres destinar ese voto.

Las elecciones de 2024 definirán a los 38 diputados que integrarán el Congreso de Jalisco; 20 por mayoría relativa y 18 por representación proporcional.

Actualmente y de acuerdo con la última quincena de julio 2023, publicada en el Portal de Transparencia del Congreso de Jalisco, cada diputado plurinominal y de distrito recibió un sueldo neto de 34 mil 469 pesos, misma cifra que en las cuatro quincenas predecesoras.

Esto quiere decir que, en lo que va del año y únicamente tomando en cuenta el sueldo mensual neto, cada diputado de Jalisco gana 68 mil 938 pesos al mes en concepto de salario por sus funciones en el Congreso Estatal.

¿Cuánto dinero gana el gobernador de Jalisco?

Para poner en perspectiva, el Portal de Transparencia de Jalisco también especifica cuál es el sueldo del gobernador del estado, actualmente dirigido por Enrique Alfaro, quien percibe a la quincena 49 mil 924 pesos netos, ya sin deducciones, lo que da una suma de 99 mil 848 pesos al mes, de acuerdo con los últimos registros.

Estos cargos serán renovados y se elegirán en las próximas elecciones de 2024, por lo que es esencial conocer cuál es el ingreso que reciben estos funcionarios por sus labores al frente del Congreso, ya que fungen como representantes de la ciudadanía y su salario es fruto de los impuestos de cada mexicano.

