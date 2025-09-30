Logo InklusionSitio accesible
Caos en La Martinica, Zapopan: Fuertes lluvias provocan inundaciones y estragos| VIDEOS

Caos en La Martinica, Zapopan: Fuertes lluvias provocan inundaciones y estragos: VIDEOS. En la imagen se observa la fuerza de la corriente provocada por la tormenta; arrastra autos e inunda casas.
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Con información de: Óscar Orozco| TV Azteca Jalisco, Jorge Kirschner

Una intensa tormenta volvió a golpear la colonia La Martinica, en Zapopan, dejando inundaciones, vehículos inservibles y casas severamente afectadas. Ante esta crítica situación, una alerta de última hora se activó la tarde-noche del lunes, por lo que autoridades municipales, Protección Civil y Bomberos se movilizaron de inmediato para atender la emergencia y resguardar a los vecinos.

La preocupación y el miedo se apoderan nuevamente de los habitantes, que todavía se recuperaban de la inundación del pasado 15 de julio.

Caos y severas afectaciones tras fuerte tomenta en Zapopan

Casi 100 personas fueron evacuadas de manera preventiva, incluyendo adultos y menores, mientras el nivel del agua llegó a superar los cinco metros en algunos puntos.

“Cada vez que llueve, sentimos que la tragedia vuelve a tocar a nuestra puerta. Ya no podemos dormir tranquilos”, relató Pilar Ramírez, una de las vecinas afectadas.

La tormenta no solo inundó viviendas, también provocó el colapso de bardas y daños estructurales en al menos cuatro casas, entre ellas la de Angélica Chávez, cuya vivienda quedó prácticamente inhabitable tras la creciente.

Los daños materiales son generalizados: muebles, electrodomésticos y vehículos quedaron completamente arruinados: “Ya lo perdimos todo una vez y ahora volvemos a perder lo poco que teníamos”, comentó la señora Chávez, mostrando la frustración y la desesperación de quienes viven en zonas de alto riesgo.

Además, la acumulación de basura y escombros en el arroyo ‘El Seco’ contribuyó al desbordamiento, complicando la limpieza y el retorno a la normalidad.

Los equipos de rescate trabajaron sin descanso para retirar a los vecinos atrapados y comenzar la limpieza de la vialidad. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, aunque en la inundación anterior hubo dos fallecimientos y una menor desaparecida. Además, una persona sufrió lesiones leves al colapsar una barda durante la tormenta.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de mantener la vigilancia ante posibles lluvias en los próximos días y reforzaron las acciones de prevención en zonas vulnerables.

Sin embargo, el temor y la incertidumbre siguen presentes: la comunidad de La Martinica sabe que cada precipitación intensa puede convertirse en un nuevo desastre, y la recuperación completa de los hogares y la tranquilidad aún parece lejana.

JaliscoClima en MéxicoDesastres naturales

