Sujeto rapta a niña y se la lleva a un hotel en Nuevo León; cámaras lo lograron identificar

De terror lo que se vivió en Nuevo León, luego de que un hombre identificado como José Manuel “N” presuntamente raptara a una niña de 10 años y se la llevara a un hotel en Monterrey.

De acuerdo con testigos, la menor se encontraba con su abuela, cuando el sujeto se la llevó de la mano. Pero, por fortuna, cámaras de seguridad lograron identificar la ruta que siguieron y ponerla a salvo.

Detienen a hombre por presuntamente privar de la libertad a niña en Monterrey

La niña se encontraba con su abuela de 74 años, quien se dedica a vender dulces, cuando de un momento a otro se percató que su nieta ya no estaba.

Tras dar aviso a las autoridades correspondientes, se implementó un operativo de búsqueda en avenidas aledañas, mientras que cámaras del C4 permitieron seguirle los pasos al sujeto.

Los videos captaron como José Manuel, de 33 años, caminó con la menor por varias calles hasta llegar a un hotel en la zona centro de Monterrey, por lo que se estableció un cerco policial para dar con su captura.

Rescatan a menor presuntamente secuestrada en Monterrey

Las autoridades detallaron que cuando la menor y el sujeto entraron al hotel, los empleados comentaron que no había habitaciones disponibles y tenían que esperar.

Según el personal, el sujeto dejó a la menor en la sala y prometió regresar por ella minutos después. Pero al salir, José Manuel “N” fue detenido y trasladado al Ministerio Público. Mientras que, la pequeña fue localizada sana y salva, quien de inmediato se reunió con su abuela.

Si bien el caso continúa bajo investigación para saber si el sujeto actuó por cuenta propia, la Fiscalía de Nuevo León analiza los cargos que se imputarán al detenido por presunta privación ilegal de la libertad.

Un delito que, según el artículo 355 del Código Penal del Estado, puede alcanzar penas de hasta veinte años de prisión dependiendo de la duración del secuestro, y sobre todo si se trata de una menor.

