Rescatan a menor retenida en San Luis Potosí; hombre decía que era su esposa

Hombre tenía retenida a menor; decía que era su esposa. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Policía de Investigación y corporaciones municipales, activó un operativo urgente en días recientes que permitió ubicar y rescatar a una menor de 13 años reportada como desaparecida, generando alerta y movilización en la capital potosina.

Ángel ‘N’ retuvo a menor y alegó que era su esposa

De acuerdo con la carpeta de investigación, la menor había sido vista por última vez el 11 de agosto, lo que motivó la emisión inmediata de una ficha de búsqueda. Un día después, fue localizada en un domicilio de la avenida Ricardo B. Anaya, donde se encontraba con un hombre identificado como Ángel ‘N’, de 35 años, quien la mantenía retenida y alegaba que ya estaban “casados”.

A pesar de que sus padres intentaron recuperar a la joven, el implicado se negó a dejarla libre, alegando que era su esposa y le pertenecía. Ante esta delicada situación, y en medio de la preocupación, los afectados solicitaron la intervención de las autoridades.

Autoridades salvan a menor en operativo

Los agentes de investigación lograron la detención en flagrancia del presunto responsable y pusieron a salvo a la adolescente, que ahora se encuentra bajo resguardo institucional y con acompañamiento especializado, tras la intervención de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó la vinculación a proceso de Ángel ‘N’, tras ser encontrada culpable por el delito de robo de infante, imponiéndole prisión preventiva justificada en el penal de La Pila; el juez del caso otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía informó que, de ser hallado culpable, el imputado podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión, por la gravedad de los delitos que atentan contra los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el estado.