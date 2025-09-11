¿Pelea mortal? pareja pierde la vida en incendio dentro de una casa en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este jueves 11 de septiembre, un fuerte incendio consumió una vivienda ubicada en la calle Lucio Cabañas, al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua. Policías y bomberos acudieron rápidamente al lugar, sin embargo, al llegar no pudieron ingresar debido a la intensidad de las llamas, por lo que una pareja murió al interior del hogar.

Según los vecinos, la pareja tenía poco tiempo de haber rentado ese domicilio, por lo que sospechan que apenas iniciaban una vida juntos. Los testimonios también señalan que antes de que iniciara el incendio escucharon una fuerte discusión. Algunos aseguran que el hombre cerró la puerta y prendió fuego al interior, lo que refuerza la sospecha de que podría tratarse de un feminicidio.

Otros dijeron que se trató de una fuga de gas, sin embargo, ambas versiones serán investigadas por las autoridades para esclarecer qué fue lo que sucedió dentro de esta vivienda que terminó convertida en escenario de tragedia.

Vecinos exigen que se investigue como presunto feminicidio

La comunidad de la zona sur de Ciudad Juárez expresó su consternación ante el hecho. Vecinos lamentaron la muerte de la mujer y pidieron que las autoridades no descarten la línea de investigación por feminicidio, ya que, según los relatos, la pelea previa y el incendio podrían tener un trasfondo de violencia de género.

El caso permanece en manos de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar si se trató de un accidente o de un crimen intencional.

Feminicidios en Chihuahua

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de 2025 se han registrado 25 feminicidios en Chihuahua, apenas tres casos menos que en el mismo periodo de 2024.

Estas cifras reflejan que el estado se mantiene entre los más afectados por la violencia de género en México. Los especialistas destacan que, pese a las estrategias de prevención, los crímenes contra mujeres persisten y siguen cobrando vidas de forma alarmante.