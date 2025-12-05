Revelan plan para matar a exdiputado en Cuautitlán: ofrecieron pago a sicarios en un restaurante

El asesinato de Francisco Brian Rojas Cano, exdiputado local del Partido Acción Nacional (PAN), el 30 de enero de 2025 en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, reveló nuevos detalles.

Ahora un hombre llamado Orlando Allan “N” fue detenido y vinculado a proceso al ser investigado por su posible intervención en el delito de homicidio calificado de Paco Rojas,

quien fue diputado local en el periodo 2022-2024.

Hombre detenido habría ofrecido dinero para matar al exdiputado del PAN

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señala que Orlando Allan “N” se encargó de ofrecer un pago a los sicarios que mataron al exlegislador en las oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) ubicadas en la colonia San José, donde al parecer iba a realizar unos trámites.

En 2018, el padre del exdiputado local también murió durante un atentado, cuando era precandidato a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli.

Homicidio de Paco Rojas se planeó en u restaurante

En enero de este año, Orlando Allan “N” se encontraba en un restaurante ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en compañía de Omar “N”, alias “El Negro” y otro sujeto.

Ahí, Orlando Allan “N”, presumiblemente les ofreció dinero a cambio de matar a Francisco Brian Rojas Cano, pero tras un seguimiento a las cámaras de C5 y C4, se logró la identificación de los posibles implicados, así como un vehículo que habrían utilizado para huir, tras haber el homicidio.

Capturan a otros presuntos implicados en homicidio de exdiputado

El día del ataque a balazos fueron detenidos otros dos presuntos implicados: Fernando “N” alias “Oso” y José Roberto “N” alias “Vega”.

Ambos fueron arrestados por una falta administrativa y puestos a disposición del Oficial Conciliador, no obstante, la Fiscalía del Estado de México los tenía relacionados con este crimen, por ello el 3 de febrero se obtuvo la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio.

Los dos fueron ingresados al Centro Penitenciario y Reinserción Social de Cuautitlán y un juez los vinculó a proceso.

Crimen se planeó desde otro municipio: implicados se reunieron antes

El día del crimen, por la mañana, Fernando “N”, José Roberto “N”, así como Omar “N” y/o Tomás Alejandro “N” y/o Erik “N”, y dos individuos más, se reunieron al exterior de un inmueble ubicado en avenida José María Pino Suarez, colonia San Francisco Tenopalco, en el municipio de Melchor Ocampo, en donde habrían acordado cómo se trasladarían al lugar para matar a Paco Rojas.

Horas más tarde, cuando la víctima se encontraba en las oficinas del IFREM, al lugar arribaron tres individuos, entre ellos Omar “N” y/o Tomás Alejandro “N” y/o Erik “N”, a bordo de una motocicleta marca Bajaj, tipo Pulsar N200, color blanca y placas de circulación del estado de Jalisco.

El detenido y otro de sus cómplices descendieron de la motocicleta. Omar “N” y/o Tomás Alejandro “N” y/o Erik “N”, ingresó a las oficinas, donde le disparó al exdiputado local.

Tras matarlo salió del lugar, donde lo esperaba “El Flaco”, quien vigilaba, así como otro cómplice apodado “El Gordo”, quien estaba a bordo de la motocicleta Bajaj.

Los tres probables implicados huyeron del lugar y se trasladaron a otro punto donde subieron a una camioneta blanca.

Encuentran camioneta usada por implicados en asesinato de Paco Rojas

La camioneta usada fue identificada. Era una unidad Chevrolet, Traverse, con matrícula del Estado de México y el 6 de marzo pasado fue vista y localizada en la colonia Ejido de San Mateo, en la colonia Cuautepec, en el municipio de Tultitlán, cuando era conducida por un sujeto de nombre Brayan Omar “N”.

Omar “N” y/o Tomás Alejandro “N” y/o Erik “N”, alias “Pancho Loco”, “El Chocorrol” y/o “El Riendas”, estaba identificado como líder de un grupo delictivo en municipios del Valle de México dedicado a homicidio y extorsiones, además de que utilizaba identidades falsas para huir y había sido detenido por este homicidio desde abril.

