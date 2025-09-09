La tranquilidad de Doha, capital de Qatar, se vio interrumpida durante la jornada de este martes, con una serie de explosiones que dejaron columnas de humo visibles desde varios puntos de la ciudad.

De acuerdo con el vocero oficial del gobierno qatarí, se trató de un ataque aéreo de Israel contra un conjunto residencial donde presuntamente se encontraban integrantes del Buró Político del grupo terrorista de Hamás.

¿Qué dice la Embajada de México en Qatar?

La Embajada de México en Qatar emitió un comunicado urgente en donde pidió a los connacionales permanecer atentos a los avisos de las autoridades locales, además de evitar zonas de riesgo.

En la misiva se subrayó que la información oficial debe tomarse únicamente de las fuentes gubernamentales de Qatar, quienes confirmaron que el ataque estaba dirigido a líderes de Hamás en Doha.

¿Qué se sabe del ataque en Doha?

¿Qué pasó en Qatar? Conforme a los reportes iniciales, varias explosiones sacudieron la zona de Katara, un distrito residencial y turístico de Doha. Testigos señalaron que el humo era visible desde varios kilómetros de distancia, mientras que medios internacionales han informado que Israel busca intensificar su ofensiva contra el liderazgo de Hamás, extendiendo sus operaciones fuera de Gaza hacia el Golfo.

Qatar suspende trabajo de mediación para lograr un alto al fuego entre Hamás e Israel

Hace unos momentos, se informó que Qatar decidió detener sus gestiones como mediador en el diálogo entre Hamás e Israel para alcanzar un alto al fuego, luego de que ambas partes mostraran falta de disposición a negociar de manera genuina, señalaron fuentes diplomáticas.

Luego de meses de conversaciones sin avances y un prolongado estancamiento, el gobierno qatarí informó a ambas partes que se retiraría temporalmente de su papel de mediador si no se concretaba un acuerdo en la última ronda de pláticas.

Desde octubre de 2023, Qatar ha sido un actor central en los esfuerzos de mediación junto con Egipto y Estados Unidos. No obstante, el emirato subrayó que retomará su intervención solo si existe una voluntad política real de poner fin a la guerra y aliviar la crisis humanitaria en Gaza.

¿Qué medidas deben tomar los mexicanos en Doha?

La representación diplomática mexicana instó a la comunidad a:

Mantener comunicación con la Embajada

Registrar su estancia en el Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior (SIRME)

Atender las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades qataríes

Evitar traslados innecesarios hasta que la situación sea evaluada con mayor claridad

En caso de emergencia, se habilitaron números de contacto consular para asistencia inmediata.

Bombardeo de Israel contra líderes de Hamás en Qatar

El bombardeo sucede en un momento crítico, ya que Qatar ha sido mediador clave en las negociaciones de alto al fuego en Medio Oriente. Este hecho no solo representa una escalada militar, sino que también podría debilitar los esfuerzos diplomáticos en la región.

Este nuevo episodio plantea una pregunta clave: ¿cómo afectará este ataque al papel de Qatar como mediador y a la seguridad de extranjeros en el país?