Piden suspensión del cirujano tras muerte de la adolescente Paloma Nicole en Durango

El caso de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que perdió la vida después de una cirugía en la clínica Santa María de Durango, sigue dando de qué hablar. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) anunció que solicitó la suspensión provisional del cirujano involucrado mientras se llevan a cabo las investigaciones, tras los hechos quirúrgicos en los cuales presuntamente no se habrían cumplido las reglas de la lex artis médica.

De acuerdo con la organización, la medida busca evitar que el cirujano entorpezca el proceso de esclarecimiento —quien por cierto sigue prófugo—. Aunque la suspensión solo aplica dentro de la AMCPER, en la práctica el médico puede seguir trabajando, pues su cédula profesional sigue vigente. Esto ha generado preocupación porque, pese a la gravedad del caso, no existe un freno legal inmediato para que deje de ejercer.

La AMCPER también informó que su comité de ética analizará si hubo mal praxis y se comprometió a colaborar con las autoridades si así se solicita.

¿Qué es lex artis y qué significa mal praxis?

En el mundo médico, el término lex artis se refiere a las normas y estándares que los doctores deben seguir para brindar una atención adecuada y segura. Es, en pocas palabras, “la manera correcta de hacer medicina”. Cuando un profesional se aparta de esos lineamientos y causa un daño, se habla de mal praxis, que puede derivar en sanciones administrativas, civiles o incluso penales.

En el caso de Paloma Nicole, la sospecha es que no se respetaron esos protocolos médicos, lo que habría derivado en su fallecimiento.

La tragedia de Paloma Nicole

El pasado 20 de septiembre, Paloma Nicole ingresó a la clínica Santa María, en Durango, supuestamente por problemas respiratorios. Sin embargo, su padre, Carlos Said, denunció que en realidad fue sometida a una cirugía estética sin su consentimiento.

En un inicio, el certificado de defunción apuntaba a edema cerebral y complicaciones respiratorias. Pero al revisar el cuerpo en la funeraria, el padre notó cicatrices y un corpiño quirúrgico, lo que confirmó que su hija había pasado por una operación estética.

Un día después, acudió a la Fiscalía de Durango para denunciar lo ocurrido. Aseguró que el procedimiento fue realizado por la pareja, quien se desempeña como médico cirujano —según la FGE sí cuenta con cédula— y la madre de su hija que desarrolló funciones de enfermera sin serlo realmente.

La Fiscalía General del Estado (FGED) ya realizó una necropsia y mantiene abierta la investigación, revisando el expediente clínico, los documentos de consentimiento y posibles omisiones de cuidado.

La madre firmó el consentimiento para la cirugía donde murió Paloma Nicole

El 24 de septiembre, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COPRISED) reveló que la madre de Paloma Nicole firmó la autorización para realizarle una lipoescultura y colocación de implantes mamarios.

También se aclaró que en México no existe una ley que marque una edad mínima para someterse a una cirugía estética, un vacío legal que preocupa a especialistas y defensores de derechos de la infancia.

El caso ha generado indignación en Durango y en redes sociales. Amigos, familiares y ciudadanos han expresado su apoyo a la familia paterna de Nicole, que exige justicia total. Su padre lo resumió en un mensaje: “Mi hija murió víctima de negligencia criminal. Exijo castigo para el doctor, la clínica y todos los que encubrieron la verdad. Este crimen no puede quedar impune”.