Policías de Tultepec y Cuautitlán se pelean por límites territoriales, ¿qué ocurrió?

Una insólita disputa por límites territoriales escaló hasta un enfrentamiento entre policías municipales de Tultepec y Cuautitlán, Estado de México. El conflicto, que por momentos se tornó violento con empujones y golpes, surgió a raíz de un evento cívico y cultural programado en el fraccionamiento Santa Elena.

Según reportes, el altercado se originó cuando autoridades de Tultepec organizaron una celebración por las fiestas patrias en el fraccionamiento. Sin embargo, agentes de la policía de Cuautitlán se presentaron en el lugar con la intención de suspender el evento, argumentando que la zona en disputa pertenece a su municipio.

Detienen a secretario de Tultepec y viceversa

La tensión entre los uniformados aumentó rápidamente, pasando de reclamos verbales a agresiones físicas. La situación alcanzó su punto más álgido cuando ambos bandos detuvieron a funcionarios del otro municipio. La policía de Cuautitlán detuvo al Secretario de Tultepec, mientras que la policía de Tultepec hizo lo propio con su contraparte.

Tras momentos de caos y un intento de mediación, los funcionarios fueron liberados y, para evitar que la situación escalara aún más, los elementos de ambos municipios se retiraron del lugar. Finalmente, la fiesta, que fue el detonante de la confrontación, quedó suspendida.

Durante un evento de fiestas patrias en Santa Elena, Tultepec, los uniformados de ambos lugares terminan a golpes. Los directores de seguridad municipal detenidos y la… pic.twitter.com/rxbayJWDOw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025

El gobierno de Cuautitlán emitió una postura oficial, advirtiendo que lo sucedido no es solo una disputa territorial, sino una grave intromisión de facultades y un atentado contra la seguridad de la población. Las autoridades de este municipio argumentaron que el evento de Tultepec, al manejar pirotecnia sin protocolos estrictos de prevención, podría haber derivado en una tragedia.

Por ello, lanzaron un llamado urgente a las autoridades estatales para que se investigue a fondo la responsabilidad de los elementos de Tultepec.

Este incidente pone de manifiesto el persistente problema de la indefinición de límites territoriales en algunas zonas del Estado de México, un conflicto que no solo genera confusión entre los ciudadanos, sino que ahora también provoca enfrentamientos entre las propias autoridades encargadas de mantener el orden.