VIDEO: Explosión deja a 19 atletas heridos durante carrera en Camerún

Este sábado, 19 atletas resultaron heridos por una explosión durante la carrera Esperanza del Monte, en la localidad de Buea al oeste de Camerún.

De acuerdo con medios locales, no se ha confirmado quién perpetró ese y otros ataques; sin embargo, las autoridades detuvieron a algunos sospechosos.

El evento celebraba su 50 aniversario y contó con la participación de más de 500 personas.

19 personas resultaron heridas por una explosión durante la carrera de la Esperanza del Monte, en #Camerún, el evento celebraba su 50 aniversario y contaba con la participación de más de 500 atletas. pic.twitter.com/jZnmSsHeDG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 26, 2023

Se registran más explosiones durante carrera en Camerún

Asimismo, el gobernador de dicha región en Camerún, Bernard Okalia Balay, confirmó que hubo más explosiones en la carrera, pero que éstas no tuvieron “un gran impacto en la competición”.

De igual forma, agradeció el actuar de los atletas y los ciudadanos que ignoraron el ataque y no dejaron que perturbara el evento.

Grupo separatista se atribuyó el ataque durante la carrera

El Consejo de Gobierno de Ambazonia, uno de los grupos milicianos separatistas, se atribuyó los ataques.

“Nuestro objetivo principal eran las fuerzas de élite de Camerún que brindaban seguridad a los atletas. No permitiremos que Camerún continúe con su ocupación”, señalaron a la agencia internacional Reuters.

Por su parte, el ministro de Deportes, Narcisse Mouelle Kombi dijo que la situación estaba bajo control.

De igual forma, las autoridades detallaron que la condición de los participantes de la carrera era estable y no tenían registrada ninguna muerte.

Entre los participantes había atletas del este, centro y norte de África y también de Francia.

