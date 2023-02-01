“Quiten las manos de África, dejen de asfixiarla”, pide Papa Francisco

El Papa Francisco comenzó su visita por África, la primera parada fue en República Democrática del Congo, donde denunció la explotación económica en el país y pidió quitar las manos de África. Asimismo, indicó que el mundo rico ya no podía seguir ignorando la trágica situación de muchas naciones en este continente.

"¡Fuera las manos de la República Democrática del Congo! ¡Fuera las manos de África! Dejen de asfixiar a África: no es una mina para despojar ni un terreno para saquear", dijo.

El Papa Francisco condenó la explotación en el Congo a las que calificó de “terribles, indignas de la humanidad”, donde la riqueza mineral ha alimentado la guerra, el desplazamiento y el hambre.

La #RepúblicaDemocráticadelCongo y #África merecen ser respetadas y escuchadas, merecen espacio y atención. Basta ya de sofocar África: no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. ¡Que África sea protagonista de su propio destino! #ViajeApostólico — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 31, 2023

De igual forma, el Papa Francisco criticó a los países ricos por ignorar los problemas por los que pasa la República Democrática del Congo y otros países de África.

El Pontífice, de 86 años, es el primero que visita el Congo desde que Juan Pablo II lo hiciera en 1985, cuando todavía era conocido como Zaire. Aproximadamente la mitad de la población del Congo de 90 millones son católicos romanos.

Originalmente, este viaje por África estaba programado para julio del año pasado, sin embargo, se pospuso debido a una dolencia crónica en la rodilla que sufría el Papa Francisco.

La idea inicial era que el Papa Francisco llegara a Goma, en el este del Congo, pero esa escala se canceló debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre los rebeldes del M23 y las tropas gubernamentales.

Francisco permanecerá en Kinshasa hasta el viernes por la mañana, cuando volará a Sudán del Sur, otro país que lucha contra el conflicto y la pobreza.

No podemos acostumbrarnos a millones de muertos, a la sangre que corre desde hace décadas en la #RepúblicaDemocráticadelCongo. Que los procesos de paz en curso -que aliento con todas mis fuerzas- sean apoyados con hechos, y que se mantengan los compromisos. #ViajeApostólico — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 31, 2023

¿Qué pasa en la República Democrática del Congo?

El Congo tiene algunos de los depósitos de diamantes, oro, cobre, cobalto, estaño, tantalio y litio más ricos del mundo, pero estos han avivado el conflicto entre las milicias, las tropas gubernamentales y los invasores extranjeros. La minería también se ha relacionado con la explotación inhumana de los trabajadores, incluidos los niños, y la degradación ambiental.

Para agravar estos problemas, el este del Congo ha estado plagado de violencia relacionada con las largas y complejas consecuencias del genocidio de 1994 en la vecina Ruanda.

Se estima que 5.7 millones de personas están desplazadas internamente en el Congo y 26 millones enfrentan hambre severa, en gran parte debido al impacto del conflicto armado, según las Naciones Unidas.

La Iglesia Católica juega un papel crucial en el funcionamiento de las escuelas y los centros de salud en el Congo, así como en la promoción de la democracia.

