¡Indignante! Policías golpean y patean a joven sometido en Juárez, NL;Fiscalía Investiga | VIDEO

La Fiscalía de Nuevo León investiga a cuatro policías de la Fuerza Civil captados en un video donde agreden brutalmente a un joven sometido en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez; el caso que ha generado indignación ya provocó la suspensión de los oficiales.

El hecho ocurrió el pasado lunes, cuando testigos grabaron a los policías sometiendo a un hombre de 25 años en plena vía pública y golpeándolo mientras permanecía en el suelo. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, lo que obligó a la corporación estatal a emitir un comunicado y poner a disposición de la autoridad a los elementos señalados.

Javier Flores Saldívar, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, confirmó que aunque la víctima no ha presentado una denuncia formal, la investigación se inició de oficio por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y lesiones.

“Con motivo del comunicado que dio Fuerza Civil se inició una investigación y una carpeta”, explicó el fiscal. “Ahorita se está analizando si conoce la Fiscalía Anticorrupción o si seguimos con la carpeta por abuso de autoridad y por lesiones”.

Flores Saldívar agregó que ya mantiene comunicación con Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad del Estado, quien le informó que los elementos se encuentran suspendidos y sujetos a entrevistas dentro del proceso.

Respecto a la víctima, el fiscal detalló que el arresto se originó por presunta posesión de estupefacientes. El joven, de acuerdo con los reportes médicos, permanece hospitalizado en estado grave pero estable, recuperándose de las lesiones sufridas durante la detención.

El funcionario recalcó que los delitos se investigan de oficio y que la carpeta ya está en integración. “Están ahorita a disposición de Fuerza Civil, pero a disposición nuestra en cuanto a su manejo”, puntualizó.

La presunta agresión en Juárez se suma a otros episodios de cuestionamientos hacia Fuerza Civil, por lo que la Fiscalía subrayó que dará seguimiento puntual al caso hasta esclarecer los hechos y definir responsabilidades.