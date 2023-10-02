FOTOS: ¿Cómo era la iglesia que se derrumbó en Ciudad Madero, Tamaulipas?

Ciudad Madero, Tamaulipas vivió uno de los capítulos más oscuros de los últimos meses tras el derrumbe de una iglesia que hasta el momento dejó 15 personas muertas y 10 rescatadas, según los reportes de Protección Civil; a unas horas del incidente te mostramos cómo lucía el recinto días atrás.

Las fotos se pueden ver en la página de Facebook de la parroquia de la Santa Cruz, misma que era concurrida por los locatarios y que hoy vieron caer el techo de la iglesia con personas que quedaron atrapadas entre los escombros

Iglesia que se derrumbó en Tamaulipas tuvo mantenimiento hace 10 años

Múltiples informes dicen que la iglesia recibió un mantenimiento hace 10 años y se estima que tiene alrededor de 30 años de su creación, por esto los internautas se cuestionan qué ocasionó que la estructura no resistiera y se venciera, entre las fotos del recinto antes del incidente resaltan:

Derrumbe en iglesia de Tamaulipas.|Facebook: Parroquia de la Santa Cruz de Cd. Madero

Contabilizan 15 muertes en el lugar.|Facebook Iglesia de Tamaulipas

La iglesia fue remodelada diez años atrás.

¿Qué pasó en la iglesia de Ciudad Madera, Tamaulipas?

Durante la tarde de este 1 de octubre 2023, vecinos y servicios de emergencia se dirigieron a la iglesia de Santa Cruz tras conocer que el techo se derrumbó, a lo largo de la tarde las autoridades pidieron la ayuda de grúas para levantar los escombros y rescatar a las personas; en un inicio dieron a conocer que llegaron siete unidades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal además de 2 unidades de Protección Civil y siete más de la Cruz Roja, aunque con el paso de las horas llegaron más unidades.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, lamenta el colapso del techo de la iglesia Santa Cruz, en Ciudad Madero

El gobernador de Tamaulipas expresó sus condolencias por las muertes que dejó el derrumbe del techo en la iglesia de Santa Cruz, al tiempo que le mandó su solidaridad a las familias.

"Lamento profundamente lo ocurrido en la iglesia de la Santa Cruz de Cd. Madero (...) Mi solidaridad con todas las familias que han perdido a sus seres queridos y con la comunidad por este lamentable accidente"