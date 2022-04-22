Video: globo aerostático cae en tejado de Melbourne, Australia

Un paseo matutino en globo aerostático se convirtió en una auténtica pesadilla luego que su recorrido sobre la ciudad de Melbourne se hiciera un poco más agitado de lo esperado, cuando golpeó un cayó en un tejado de la ciudad de Australia.

Por fortuna, ninguno de los ocupantes resultó lesionado luego del incidente que de hecho fue captado en video por Jayde Magookin mientras él y otras 12 personas literalmente rebotaban sobre los techos de algunas viviendas y entre las copas de árboles.

El globo aerostático, que estaba en su vuelo inaugural en la ciudad de Melbourne en el sureste de Australia, terminó sobre un par de tejados de viviendas ubicadas en el suburbio sureño de Elwood, y posteriormente las imágenes captadas por medios locales mostraron la canasta del globo aerostático tirada en un estacionamiento.

Nick Brau, quien además de piloto, es el director de "Vuelos Liberty Balloon", logró evitar los postes de luz y los cables del tendido del suministro eléctrico, sin embargo no pudo evitar los golpes en algunos edificios que resultaron dañados mientras luchaba por mantener la altitud del globo aerostático.

Incredible passenger-shot vision of this morning's hot air balloon crash in Melbourne has been released, showing the shocking moment the balloon came down over Elwood. #9News pic.twitter.com/wG1Ft5n2Ov — 9News Melbourne (@9NewsMelb) April 20, 2022

Globo aerostático provoca pánico en ciudad australiana de Melbourne

El piloto le dijo a la BBC que no estaba seguro de qué fue lo que salió mal y que el accidente lo conmovió porque "no es muy agradable cuando suceden estas cosas".

La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia realizará una investigación al respecto. Este globo aerostático era parte de una flota de seis globos, y los otros cinco aterrizaron de manera segura.

Magookin señaló que notó que algo andaba mal después de que el globo aerostático tomó una ruta diferente a la del resto del grupo. Luego, los pasajeros pudieron sentir que el globo "rozaba las copas de los árboles y las líneas eléctricas".

En el video se puede ver a su esposa, Aelia, de 30 años, agachada nerviosamente en la canasta mientras el globo se estrella contra un tejado y atraviesa varios árboles antes de efectuar un aterrizaje forzoso.

Hot air balloon ride ends in Melbourne rooftops and trees https://t.co/M3e3LKKDp6 — anamaria (@anamari6676363) April 22, 2022

Aterrizaje forzoso de globo aerostático nuevo con 12 ocupantes en Australia

Nick Brau, piloto del globo aerostático señaló que el artefacto era nuevo pero que no voló correctamente.

Jayde Magookin, de 34 años, señaló que el aterrizaje forzoso fue "aterrador", pero que por fortuna ahora él y el resto de los pasajeros podían reírse del incidente ocurrido en Melbourne, ciudad de Australia.