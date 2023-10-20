GP de Estados Unidos 2023: Fecha y horario de la carrera de Checo Pérez

Llegó el décimo noveno round de la Temporada 2023 de la Fórmula 1 y el piloto mexicano, Checo Pérez, sigue peleando por el subcampeonato, por eso te contamos a qué hora verlo en el GP de Estados Unidos?

Cabe señalar que este Gran Premio abre lo que se conoce como Triple-Header, es decir que a partir de este fin de semana se correrán tres carreras consecutivas, siendo el GP de México el siguiente en el calendario este 29 de octubre, seguido del GP de Brasil el 5 de noviembre.

Por si fuera poco, se correrán las últimas carreras Sprint del año (carreras que duran un tercio de lo que dura un GP). La primera se celebrará este sábado en Austin, Texas, a las 17:00 horas, mientras que la segunda se llevará a cabo en Sao Paulo. En otras palabras, los fanáticos de la F1 tendrán 5 carreras en un lapso de tres semanas.

Horario de la carrera Sprint del GP de Estados Unidos

Por lo anterior, este viernes se realizó la primera y única práctica libre, así como la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos 2023, este 22 de octubre.

Durante la Qualy, luego de pasar las primeras dos rondas, Checo Pérez quedó en la novena posición; desde la que arrancará el domingo. Su compañero Max Verstappen arrancará en sexto, mientras que el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, en primero

Con la grilla de partida definida, este sábado 21 de octubre se celebrará el Sprint shootout a las 11:30 de la mañana, una clasificación para la Sprint que se llevará a cabo a las 16:00 horas.

¿A qué hora correrá Checo Péren en el Gran Premio de Estados Unidos?

El domingo 22 de octubre, a las 13:00 horas se llevará a cabo el GP de Estados Unidos 2023, por lo que los fanáticos de la Fórmula 1 no tendrán que madrugar.

A partir de este domingo y los que restan de la Temporada 2023, las carreras serán por la tarde para los espectadores de este lado del mundo.