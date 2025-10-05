¿Cuántos años de prisión le darán? Sentencian a mujer por el homicidio de su madre en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) esclareció un caso de homicidio que conmocionó a la región de los Valles Centrales, luego de que una mujer asesinará a su propia madre con la ayuda de dos cómplices.

¿Cómo ocurrió el homicidio en Oaxaca?

Los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2016, en un domicilio de la calle 16 de septiembre, en la colonia Buenos Aires, en la cuarta sección del municipio de San Antonio de la Cal.

De acuerdo con la investigación de la FGEO, la sentenciada D.M.D.G., hija de la víctima, habría llevado a dos hombres al domicilio con el objetivo de agredir físicamente a su madre, identificada como M.S.G.B.

🔴 Dictan sentencia de 42 años a mujer que asesinó a su propia madre en #Oaxaca. Así fue como cometieron el crimen 👇🏼https://t.co/1Oanu10Sz7 pic.twitter.com/VUwpuc8ZRf — TvAztecaOaxacaOficial (@TvAzteca_Oaxaca) October 4, 2025

Durante el ataque, uno de los agresores derribó a la mujer con un golpe en la cabeza, y posteriormente la víctima fue privada de la vida mediante asfixia por estrangulamiento, según determinó la autopsia.

Tras el homicidio, los responsables envolvieron el cuerpo y lo trasladaron en un vehículo hasta una barranca en la población de Texas de Morelos, en el municipio de Ocotlán de Morelos, con la intención de ocultar el delito.

¿Cómo detuvieron a la mujer que mató a su madre en Oaxaca?

La FGEO inició de inmediato las investigaciones, rastreando los movimientos y actividades de los implicados, lo que permitió la emisión de órdenes de aprehensión y la posterior detención de D.M.D.G. y sus cómplices H.A.P.R. y J.G.M.R.

La comisión de los delitos de homicidio calificado con las agravantes de premeditación, ventaja y alevosía e inhumación clandestina, por lo que dos de ellos fueron sentenciados a 42 años de prisión para cada uno y otro de 40 años de prisión.

Fiscalía de Oaxaca obtiene tres sentencias que suman 124 años de prisión contra responsables de homicidio calificado e inhumación clandestina, una de las responsables es hija de la víctima



* Los hechos ocurrieron en el municipio de San Antonio de la Cal, en los Valles Centrales… pic.twitter.com/IcScZA6CtZ — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 3, 2025

La Fiscalía detalló que las investigaciones se llevaron a cabo a través de la Vicefiscalía de Control Regional, con trabajos minuciosos que incluyeron análisis de evidencia, entrevistas y reconstrucción de los hechos.

Esto permitió no solo identificar a los responsables, sino también garantizar que el proceso judicial siguiera su curso conforme a la ley.