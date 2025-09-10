Momentos de pánico y miedo pasaron los clientes dentro de un restaurante ubicado en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, donde un hombre sacó un arma y comenzó a soltar disparos al techo.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en la calle Chiapas y su cruce con Medellín. Al lugar arrobaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) debido a un reporte de disparos.

Clientes estaba bebiendo con más personas y disparó en restaurante en la Roma

El encargado del establecimiento señaló a un hombre quien, momentos antes, mientras convivía e ingería bebidas alcohólicas con otras personas, comenzó una discusión, sacó de entre sus ropas una pistola y realizó un disparo al techo.

Los oficiales de la SSC de CDMX detuvieron al presunto responsable, a quien le aseguraron un arma de fuego, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia capitalina, quien definirá su situación jurídica.

Descartan personas heridas tras balazos dentro de restaurante en CDMX

En el lugar no se hallaron personas lesionadas y se trabaja para recabar testimonios e información de las cámaras de videovigilancia en coordinación con las autoridades ministeriales.