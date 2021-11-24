VIDEO: Hombre desnudo se apuñala en una plaza de Zaragoza, España

Un hombre desnudo, de 30 años de edad, murió luego de acuchillarse varias veces en una plaza de Zaragoza, España, ante la mirada de decenas de varias personas y un grupo de policías que acudieron a ayudarlo, pero no pudieron hacer nada por salvarlo.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el martes por la mañana cuando algunas personas informaron a las autoridades de Zaragoza sobre un hombre que se paseaba desnudo con un cuchillo en la mano cerca de la plaza Roma.

Tras la denuncia, varios elementos de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de la Policía de Aragón acudieron al lugar, lo que precipitó la decisión del hombre desnudo.

Los testigos narraron que el hombre desnudo se metió a la fuente de la plaza Roma en el centro de Zaragoza y posteriormente se apuñaló cuando vio que los policías se acercaron a él para intentar apoyarlo.

En un video compartido a través de redes sociales, se aprecia el momento en que el hombre se metió a la fuente, mientras los policías lo esperan afuera, allí el sujeto comenzó a acuchillarse en el pecho y el abdomen hasta que cayó al agua, que se tiñó de rojo.

Un hombre se clava un cuchillo en La Plaza Roma de #Zaragoza pic.twitter.com/pYG8XJJ1QC — Predator (@xikititolp) November 23, 2021

Cuando llegaron los paramédicos al lugar, solo pudieron confirmar la muerte del hombre desnudo, posteriormente, activaron el protocolo para el levantamiento del cuerpo y que las autoridades iniciaran la investigación.

Hombre denudo que se apuñaló conmociona a España

Además de los policías, decenas de personas observaron el momento en el que el hombre desnudo se apuñaló en repetidas ocasiones hasta provocarse la muerte en una plaza de Zaragoza, lo que causó conmoción en España y una fuerte crítica a la policía local.

Varios ciudadanos señalaron que la policía de Zaragoza no actuó de manera rápida para intentar detener al hombre desnudo, por el contrario, solo se limitaron a observarlo.

“Ningún agente llevó a cabo ninguna iniciativa con vistas a detenerle, ni le rodearon por detrás, ni llegaron a ingresar en el agua”, reprocharon los internautas.

Por su parte, las autoridades emitieron un comunicado, en el que explicaron que los policías "cumplieron todos los protocolos operativos en este tipo de incidentes y actuaron de una forma impecable, consiguiendo que la situación no fuera a más y garantizando la seguridad de los ciudadanos y los propios agentes, aunque lamentablemente, no pudieran hacer nada por la persona que estaba autolesionándose".

