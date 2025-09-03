¿Qué paso con Diego “N”? Presunto integrante de “Los 300” detenido por privar de la libertad a policías en Ecatepec
Diego “N”, presunto integrante de la organización “Los 300”, fue vinculado a proceso por privar de la libertad a policías de Ecatepec, Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Diego “N”, señalado como presunto integrante de la organización social autodenominada “Sindicato Los 300” o “Unión 300”.
El detenido es investigado por su probable participación en la privación de la libertad de elementos de la Policía Municipal de Ecatepec.
#AProceso. La #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso por el delito de privación de la libertad contra Diego “N”, señalado como integrante de la organización social autodenominada “Sindicato Los 300” y/o “Unión 300”.— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 29, 2025
Diego “N” es investigado por el delito de privación de la… pic.twitter.com/aQQH7uFWyk