¿Qué paso con Diego “N”? Presunto integrante de “Los 300” detenido por privar de la libertad a policías en Ecatepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Diego “N”, señalado como presunto integrante de la organización social autodenominada “Sindicato Los 300” o “Unión 300”.

El detenido es investigado por su probable participación en la privación de la libertad de elementos de la Policía Municipal de Ecatepec.