Un hombre que trabajaba como encargado de un jardín de eventos en Mexicali, Baja California, se encuentra bajo investigación al ser acusado de presuntamente espiar a mujeres que entraban al baño del inmueble, en el que colocó una cámara para observarlas.

La Fiscalía General del Estado de Baja California inició proceso penal contra José Manuel “N”, por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad y pornografía de personas menores de 18 años, por lo que el sujeto fue vinculado a proceso, dieron a conocer las autoridades.

Indagan espionaje a mujeres en jardín de eventos

La fiscalía estatal informó que, de acuerdo con la carpeta de investigación, el 18 de agosto de 2025, entre las 17:00 y las 21:00 horas, mientras se encontraba en un jardín de eventos ubicado en Sierra Santa Clara Sur, en la colonia Lomas de Abasolo, el sujeto presuntamente utilizó una cámara de vigilancia que había instalado previamente en el baño de mujeres.

A través de dicho dispositivo se obtuvieron imágenes y videos sin el consentimiento de la propietaria del lugar ni las víctimas, entre quienes se encontraban también menores de edad.

El imputado José Manuel “N” pudo observar a las víctimas desnudas mientras se cambiaban de ropa para colocarse el traje de baño, así como durante la realización de sus necesidades fisiológicas.

Dan prisión preventiva a encargado de jardín de eventos por espiar a mujeres

Con base a los elementos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público, un Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a José Manuel “N”, además de otorgar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

“La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Investigación con Detenido Oriente, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel “N”, por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad y pornografía de personas menores de 18 años”, informó la institución en un comunicado.

