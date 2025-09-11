“Kevin me escribió: ‘ven por mí’”: madre relata la lucha de su hijo tras la explosión en el Puente de la Concordia, Iztapalapa

La explosión de una pipa en la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa dejó varias personas lesionadas la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025. Entre ellas se encuentra Kevin, un joven de 19 años que sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo.

Kevin alertó a su mamá que se encontraba herido

Su madre relató el momento en que recibió noticias de él y cómo ha sido la atención médica en las primeras horas después del accidente.

De acuerdo con el testimonio, Kevin alcanzó a enviar un mensaje de texto a su mamá cuando ocurrió la explosión, informando dónde se encontraba y pidiendo ayuda.

Gracias a eso, sus familiares pudieron localizarlo y trasladarlo a una clínica, donde ingresó consciente y estable. “Me mandó un mensaje cuando se suscitó el accidente, me dijo que fuera por él y ya nos movimos a buscarlo. Él mismo nos indicó dónde estaba”, narró su madre en entrevista.

Kevin presentaba quemaduras en la cara y en distintas partes del cuerpo, por lo que será trasladado a un hospital especializado.

Hasta el momento, se ha mencionado que podría ser llevado al Hospital General de Balbuena, aunque la familia espera confirmación de las autoridades de salud.

El joven relató a su madre que viajaba en una camioneta de trabajo y que se quedó dormido por unos instantes. Minutos después, sintió un intenso calor y fue advertido por el chofer de que debía bajar.

Al descender, notó que su playera estaba pegada a la piel debido a las quemaduras, por lo que tuvo que quitársela. Su madre indicó que no sabe si el conductor sobrevivió.

Pese a la gravedad de las lesiones, los médicos informaron que Kevin se encuentra estable, alerta y consciente, mientras continúa en espera de ser trasladado para recibir atención especializada.