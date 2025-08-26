“Ya no hay ni frijoles”: La alarmante crisis que deja sin comida a niños y médicos del Hospital Infantil

El Hospital Infantil de México, perteneciente a la Secretaría de Salud federal, enfrenta una grave crisis en la provisión de alimentos para sus pacientes y personal médico debido a retrasos en los pagos a proveedores. Trabajadores denuncian que desde hace semanas han reducido las raciones y faltan alimentos básicos como frijoles y verduras. Este problema, derivado de un recorte presupuestal del 11% para 2025, ha generado malestar entre más de mil colaboradores que advierten posibles paros laborales si no se resuelve la situación.

Falta de alimentos en el Hospital Infantil de México por retraso en pagos a proveedores

En las últimas semanas, el Hospital Infantil de México, uno de los principales centros públicos de salud infantil en el país, ha registrado un desabasto preocupante en la provisión de alimentos para sus pacientes y personal. La jefa de cocina, Verónica Núñez, señaló que “ya son tres días que no se mandaron frijoles” debido a que “no se le está pagando a tiempo al proveedor”, el mismo encargado de surtir también al comedor del personal de salud.

Enrique Ramírez, jefe de cocina, confirmó que “no se les ha pagado a los proveedores y por eso mismo no han surtido al almacén”. Las cámaras de Fuerza Informativa Azteca (FIA) captaron imágenes alarmantes donde las cajas de verduras y anaqueles se encuentran vacíos, y el comedor luce desierto.

Los trabajadores solo han podido desayunar un par de huevos, y la comida se ha limitado a opciones muy básicas como “huevos rancheros, tortilla, salsa y acompañado con café y pan de dulce”.

Impacto en trabajadores y posible paro laboral por falta de recursos

Esta crisis alimentaria no solo afecta a los pacientes, sino también a mil médicos, enfermeras y personal operativo que denuncian un trato injusto. Cuauhtémoc Ruiz, secretario del sindicato del hospital, declaró que “es como si fuera ya una burla para los trabajadores, esto de atún lo que se está sirviendo en un solo plato”. Además, advirtió que podrían tomar medidas más drásticas: “hacer un paro laboral fuerte, nos vamos a manifestar dentro y fuera de la institución”.

Recorte presupuestal y falta de respuesta para hospitales en México

El desabasto coincide con un recorte presupuestal del 11% en 2025 para el Hospital Infantil de México, que significa una reducción de 254 millones de pesos. A pesar de que se solicitó una postura oficial a la Secretaría de Salud federal, hasta el momento no se ha recibido respuesta. Por otro lado, el personal de vigilancia y del hospital intentaron impedir que se grabara el testimonio de los afectados, señalando que “no podemos grabar personal, tenemos que pedir permiso a la Secretaría de Salud”.

Esta problemática pone en riesgo la salud y bienestar tanto de los pacientes infantiles como del equipo médico que labora en esta institución, dejando en evidencia la urgente necesidad de atención y soluciones concretas.