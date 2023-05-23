PRI responde a campaña de Movimiento Ciudadano realizada este lunes

Ciudad de México. Luego de la campaña “con el PRI ni a la esquina“, que inició Movimiento Ciudadano, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó al partido naranja de mentiroso y esquirol de Morena con la intensión de fracturar el voto de la coalición “Va Por México” a unos días de las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

En conferencia de prensa, sentenció que a cualquier ofensa de MC habrá respuesta priista.

Ante la campaña de mentiras que impulsa Movimiento Ciudadano por órdenes de Morena, las y los priistas alzamos la voz.



¡No permitiremos que dividan a la oposición ni que confundan a la ciudadanía!#VaPorMéxico está firme en la defensa de México y de sus instituciones. pic.twitter.com/1xqOn9TRn8 — PRI (@PRI_Nacional) May 23, 2023

“Lo que está haciendo movimiento ciudadano es pretende descarrilar una coalición y obviamente está claro, están en contra de lo que la sociedad quiere, son esbirros, son lacayos, son esquiroles de Morena y eso ha quedado totalmente documentado, y vamos a hacer una campaña para exhibir como es y como ha quedado claro que Movimiento Ciudadano encabezado por su jefe de esa pandilla, Dante Delgado, con sus títeres y esquiroles Máynez y Chertorivski y otros que no representan nada, se quitaron la máscara”, acusó Alejandro Moreno.

PRI dijo que la puerta al diálogo está abierta con condiciones

No obstante, el presidente del PRI dijo que la puerta del diálogo rumbo al 2024 para hacer una gran alianza opositora a la que se sume MC estará abierta, pero con condicionamientos.

“Esperemos que recapaciten, esperemos que recapaciten por el bien de México y por lo que quiere la sociedad y los convocamos a que mañana, si ellos dicen que Morena no es la propuesta, que mañana salgan a dar una conferencia de prensa y apoyen a Alejandra del Moral en el estado de México y apoyen a Manolo Jiménez en Coahuila y eso es lo que deberían de hacer, entonces que se sumen y así la sociedad civil va a ver con claridad que Movimiento Ciudadano no está de esquirol o de esbirro”, sentenció ante medios de comunicación.

Por mucho tiempo nos han estado presionando para entrarle a una alianza con el PRI, hoy en el #MovimientoChilango te explicamos por qué decimos #ConElPRINiALaEsquina.

Abrimos hilo. 🙌 🧵 pic.twitter.com/KrIssIIVe3 — Movimiento Ciudadano Ciudad de México (@MovCiudadanoCMX) May 23, 2023

En la conferencia de prensa, el líder del PRI mostro fotografías de anteriores elecciones en las que aparece Dante Delgado dirigente de MC con Delfina Gómez, y que a decir de Alejandro Moreno demuestran que los emecistas son más guindas que naranja y hoy son parte de la campaña sucia en contra de la coalición Va Por México.