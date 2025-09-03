Se retrasan vuelos del AICM por lluvias intensas en la CDMX

¡Se retrasan los vuelos! Tras las fuertes lluvias registradas la tarde de este martes en la Ciudad de México (CDMX) hasta el momento en las pantallas del AICM aparecen como demorados los despegues a Madrid y París, así como una a Cancún. Y de llegadas reporta con retraso de Veracruz.

#ArptoBJInforma



Las lluvias en la CDMX persistirán esta noche y madrugada de mañana, según los reportes climatológicos.



Si tienes un vuelo programado en las siguientes horas y días, te recomendamos tomar precauciones.



Las lluvias pueden causar afectaciones en calles y avenidas… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 3, 2025