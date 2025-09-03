Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Se retrasan vuelos del AICM por lluvias intensas en la CDMX

Debido a las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche CDMX, vuelos del AICM se retrasan; llegada desde Veracruz también reporta demora.

Lluvias intensas en la CDMX retrasan varios vuelos del AICM
Lluvias intensas en la CDMX retrasan varios vuelos del AICM|Captura de pantalla
Notas
Finanzas
Escrito por: Alejandra Gómez
Compartir nota

¡Se retrasan los vuelos! Tras las fuertes lluvias registradas la tarde de este martes en la Ciudad de México (CDMX) hasta el momento en las pantallas del AICM aparecen como demorados los despegues a Madrid y París, así como una a Cancún. Y de llegadas reporta con retraso de Veracruz.

Clima en MéxicoAICMAeropuertos de México

Notas