Extranjera ataca a artista callejera en Guadalajara, Jalisco

Una cantante callejera de Guadalajara denunció haber sido víctima de agresión verbal y física por parte de una mujer extranjera mientras interpretaba música mexicana en el centro de la ciudad. La artista relató que fue insultada con expresiones discriminatorias y llamada “negra”, lo que considera un acto de racismo y desprecio hacia el talento callejero mexicano.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde la comunidad artística exige que se respeten los espacios de expresión cultural en la vía pública.

“Nos discriminan en nuestro propio país”

La cantante expresó que este no es un hecho aislado. De acuerdo con su testimonio, los artistas callejeros enfrentan constantes actos de hostigamiento, tanto de autoridades como de transeúntes, no solo extranjeros, sino también los nacionales.

“Nos quieren suprimir el arte al alcance de todos. En Guadalajara hay talento de toda la República y quienes logran hacerse un lugar aquí dejan huella. Sin embargo, cualquiera puede agredirnos y nadie nos protege”, denunció.

La artista también mencionó que han realizado manifestaciones en el pasado para exigir un trato digno, sin obtener una respuesta concreta. “Hasta el vendedor de BonIce tiene más respeto”, señaló, evidenciando el abandono del gremio artístico por parte de las autoridades.

“No reaccioné con violencia; respeto mi escenario”

Pese a las agresiones, la cantante decidió no responder físicamente. Aseguró que, por ser una persona más joven, un acto de defensa podría haber derivado en su arresto.

“No lo hago por vanidad, sino porque nadie nos cuida. Este es el pan de cada día para los artistas urbanos”, explicó.

La víctima confirmó que presentará una denuncia formal y seguirá promoviendo un mensaje de paz y respeto desde la Asociación de Músicos Urbanos de Jalisco.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

