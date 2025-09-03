Localizan cuerpo de una mujer debajo de un colchón en Coronango, Puebla

Una mujer de aproximadamente 30 años fue localizada sin vida y cubierta con un colchón, la tarde del martes 2 de septiembre, en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, Puebla.

Tras el macabro hallazgo, se dio aviso a las autoridades, quienes resguardaron la zona, mientras el cuerpo de la víctima era levantado.

¿Cómo se descubrió el cuerpo de la mujer en Coronango?

De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo se realizó cuando recolectores de basura notaron un colchón abandonado sobre la Avenida Central Revolución, entre las calles Civia y Calden.

Al levantarlo, encontraron un bulto envuelto en bolsas negras con cinta adhesiva que contenía el cadáver de la víctima, generando una rápida movilización de las autoridades municipales.

Tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal se presentaron en el lugar, acordonando la zonas verdes.

Investigan feminicidio en Coronango, Puebla

Tras el levantamiento del cuerpo, la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango informó que se inició un revisión de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables, además de que el delito se investiga como feminicidio.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. Se espera que en los próximos días, la Fiscalía del Estado brinde más detalles, como móvil de crimen o si hay detenidos.

Feminicidios en Puebla: un delito que no desaparece

Si bien parece un hecho aislado, la realidad es que Puebla figura entre los estados con más feminicidios en México. Las cifras oficiales documentadas muestran un incremento en los últimos años, donde tan solo en 2024 el delito aumentó un 16% en comparación con 2023, con un registro de al menos 42 casos.

Legalmente, el Código Penal de la entidad poblana establece penas de 40 a 70 años de prisión, aunque esto no ha sido suficiente para detener la ola de violencia que continúa arrebatándole la vida a cientos de mujeres.