Madre buscadora Araceli Hernández muere atropellada en Jalisco

La madre buscadora Araceli Hernández Márquez, quien fundó el colectivo Madres Rastreadores de Corazones en Guadalajara, en Jalisco, perdió la vida luego de ser atropellada por un conductor que circulaba a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol en Periférico sur.

Desde el 2017, Araceli Hernández dedicó su vida para encontrar a sus dos hijos desaparecidos el 27 y 29 de agosto de ese año, sin embargo, Chely, como era conocida, no pudo volver a sus seres queridos.

“Empecé en el cerro, empecé aquí en el cerro aquí donde se desaparecieron mis hijos, empecé con un palo y una mochila y un sombrero”, así inició la historia de esta madre buscadora que se ganó el respeto de muchos, una guerrera que no se dio por vencida ante toda adversidad.

Su único fin era encontrar a sus hijos Vanessa y Manuel quiénes fueron levantados en la colonia Guayabitos de San Pedro Tlaquepaque en el año 2017.

Chely nunca perdió la fe, su hermana Yolanda Hernández la recuerda: “Una madre con un dolor tan grande por la pérdida de sus hijos, por encontrarlos hizo lo imposible, guerrera que no nada más fue en búsqueda de sus hijos sino yo te aseguro que llevo mucha alegría muchos corazones de muchas madres que estaban en busca de sus hijos, no se cansó hasta el final luchó".

La madre buscadora formó el colectivo Madres Rastreadoras de Corazones y sobre ello, Araceli Hernández decía: “Pienso que yo he recuperado personas sin vida, encontré , yo pienso que más de mil bolsas.

Araceli Hernández murió sin encontrar a sus hijos

El pasado 25 de mayo en Periférico Sur y la avenida Colón, Araceli Hernández murió atropellada por un conductor que circulaba a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol mientras ella se encontraba suministrando agua a una estación de mi macro.

Yajaira, otra hermana de Chely exige justicia: “Que detengan a ese tipo, que no lo suelten porque no se vale que por andar en el alcohol en la velocidad máxima le quiten la vida a las personas y nos dejen sin un ser querido creo que es muy doloroso y queremos justicia”.

El 27 de mayo le dieron el último adiós, varios colectivos se reunieron en una casa funeraria para realizar un homenaje por su gran labor y esfuerzo.

María Dolores Ramírez, apoyaba a Chely y asegura que “como ofrenda y junto a ellos se le pegarán muchos corazones que ella ayudó entonces vamos a hacerle un homenaje con las mamitas buscadoras de aquí y con su familia”.

Le realizaron una misa de cuerpo presente para después partir a su última morada.

Araceli dejó un gran legado “el que persevera alcanza” y hoy ella posiblemente esté con Vanessa y Manuel dos de los cuatro tesoros que tuvo en la vida.

“Hay madres que yo conocí que mueren de dolor, mueren de la pena de no saber de sus hijos, está uno muerta en vida, está uno de pie y caminas por inercia. A veces me quiero rendir pero me acuerdo de sus caritas de todos los años que viví con ellos y para adelante esto aquí no acaba hasta encontrarlos, la verdad”, era la forma en que Araceli Hernández encontraba consuelo.