Policía de Monterrey se disculpa por intento de arresto de madre buscadora

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey emitió un comunicado oficial para ofrecer disculpas por un intento de arresto a una madre buscadora por un elemento el pasado sábado 30 de agosto, cuando elementos de la policía se presentaron en el Puente del Papa, ubicado en la intersección de la Avenida Constitución y Avenida Juárez.

Policía ofrece disculpas por intento de arresto a madre buscadora

Según el documento oficial, los policías acudieron a la zona tras recibir un reporte del C4 que alertaba sobre personas colocando una manta en la estructura del barandal.

Durante la inspección, se registró un momento de confrontación, en el cual una oficial abordó a una de las madres buscadoras intentando arrestarla, sin embargo, tras un mal momento durante la manifestación pacífica en busca de personas desaparecidas, los oficiales permitieron continuar con la actividad y se retiraron del lugar sin realizar detenciones ni retirar los materiales utilizados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expresa su solidaridad con las familias afectadas por la desaparición de seres queridos y ofrece disculpas por cualquier interrupción o afectación causada a quienes se manifestaban pacíficamente hoy. pic.twitter.com/E2PDLSwNiS — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@seguridadmtymx) August 31, 2025

El comunicado menciona que la Secretaría se solidariza con las familias que enfrentan la ausencia de un ser querido y ofrece una disculpa por cualquier afectación o interrupción que los hechos pudieran haber ocasionado.

Piden disculpas tras manifestación pacífica en busca de personas desaparecidas en Monterrey

Además, se informó que se han instruido revisiones de protocolos y capacitaciones al personal policial con el objetivo de transmitir un criterio de empatía y manejar este tipo de situaciones con mayor sensibilidad.

🔴⚡️#ULTIMAHORA

📢"¡¡¡Tengo a mi hija desaparecida. Tengo derecho!!!".

Policías de Monterrey intentaron arrestar a una madre buscadora del Colectivo @FUNDENL cuando colgaban una manta en un puente por el Día Internacional de las Víctimas de #DesaparicionesForzadas.#NuevoLeon pic.twitter.com/QlI7zcYLbZ — Noti-Oax (@noti_oax) September 1, 2025

El gobierno de Monterrey reiteró su compromiso con el respeto a la libre manifestación y a la expresión de ideas, destacando que la seguridad pública debe actuar con responsabilidad y comprensión ante actividades de carácter social o humanitario.

El incidente, que quedó grabado y circuló en redes sociales, generó un amplio debate sobre la actuación policial y la importancia de garantizar el derecho a manifestarse de manera pacífica.