“A la otra te llevan detenida": Madre exhibe a hija en VIDEO por irse de pinta en San Nicolás, NL

La reacción de una madre, identificada como Jennifer Blancas, al descubrir que su hija adolescente se había ido "de pinta" en lugar de ir a la secundaria en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ha desatado un intenso debate en redes sociales.

Tras localizarla con ayuda de la policía municipal, la mujer grabó un video reprendiendo a la joven y advirtiéndole que, de repetirse la situación, permitiría que fuera detenida.

¿Qué pasó con la niña que se fue de pinta en Nuevo León?

La pesadilla para Jennifer comenzó cuando recibió una llamada de la secundaria: su hija no había llegado a clases. Era la primera vez que la adolescente pedía irse sola, supuestamente con una amiga nueva.

Alarmada por la inseguridad ("obvio piensas en todo lo malo"), Jennifer utilizó la localización del celular de su hija y descubrió que estaba en una colonia lejana. Pidió apoyo a la policía municipal y juntas iniciaron una búsqueda casa por casa. "Era una cuadra muy sola", narró la madre. Finalmente, la encontraron "ya rumbo a la secundaria".

Video del regaño público en San Nicolás de los Garza

Una vez localizada, y frente a los policías, Jennifer decidió grabar el escarmiento. En el video se observa a la adolescente sonriendo mientras su madre la reprende. La advertencia fue contundente:

“A la otra que la señorita vuelva a hacer sus cosas se va a ir detenida, porque aquí nadie va a estar solapando sus jueguitos, la policía no va a estar jugando en buscarte. Te van a llevar detenida y vas a hacer limpieza”. Posteriormente, en Facebook, la madre justificó su actuar por el susto y los recursos policiales gastados: "ese tiempo se puede utilizar en cosas más importantes que sus chiflazones".

Si bien "irse de pinta" es una práctica adolescente conocida, expertos advierten que en el contexto actual de inseguridad en el área metropolitana de Monterrey, representa un riesgo real y elevado. Nuevo León, de hecho, ocupa los primeros lugares en reportes de adolescentes desaparecidos.

