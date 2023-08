Madres buscadoras contraen fuerte virus en fosa clandestina de Puerto Vallarta

Más allá de la seguridad que deben procurar durante su andar, madres buscadoras jamás pensaron que el indagar dónde están sus seres queridos desaparecidos las pondría al borde de la muerte en Puerto Vallarta, Jalisco.

Son alrededor de seis mujeres, integrantes del colectivo “Corazones unidos en búsqueda de nuestros tesoros”, las que aún se recuperan luego de contraer el hongo conocido como histoplasmosis en una de sus búsquedas.

Una de ellas habló para Fuerza Informativa Azteca y relató lo que ha vivido desde que enfermó a causa de hongo:

“Sentí que me iba a morir, la verdad estoy muy grave y estuve un mes y medio en el hospital, prácticamente no sabía de mí. Yo me siento muy mal, todavía no me recupero, no siento mejoría porque la bacteria todavía la traigo en el pulmón”, expresó una de las madres buscadoras.

Madres buscadoras respiraron esporas en una fosa clandestina

El grupo de madres buscadoras se encontraba en Puerto Vallarta el 24 de mayo revisando zonas para localizar positivos, dieron con una fosa y por no contar con el equipo necesario, terminaron respirando esporas lo cualderivó en una grave neumonía que las mandó al hospital por semanas.

“Nunca lo pensé, pero sí estamos expuestos a eso porque hemos encontrado muchísimas cosas y eso de inhalar si afecta. Vallarta es muy húmedo y fuimos a una casa que estaba sola, era un cuarto y ahí olía horrible, las personas que excavamos fuimos las que nos contaminamos de la bacteria”, comentó la mujer afectada.

Su tratamiento será largo y costoso, le duele en el corazón no tener la fuerza física para seguir buscando a sus desaparecidos en la calle.

“La mera verdad quiero encontrar a mi hijo sea como sea, me siento ahorita muy débil y estoy muy desgastada porque la enfermedad es muy fuerte, pero yo quiero seguir en la lucha buscando a mi hijo y ahorita no tengo las fuerzas necesarias para ir y suspendimos las búsquedas”, puntualizó la madre desolada.