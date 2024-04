¿De qué trató la mañanera de este jueves 11 de abril? Resumen minuto a minuto

Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este jueves 11 de abril de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de este jueves 11 de abril de 2024?

Denuncia ante la Corte Internacional de Justicia a Ecuador

El presidente refirió que será este jueves cuando presenten la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la embajada de México en Ecuador.

“Lo que se busca es que no se repita un hecho tan deleznable y no se repita en ningún país del mundo y que no se violen las embajadas y países; ninguna nación y que en los Estados donde están las embajadas se tenga el compromiso de respetar la independencia y mantener la soberanía de esos espacios”, dijo AMLO.