Tráfico CDMX Hoy: Manifestaciones, marchas, bloqueos y calles afectadas por accidentes en CDMX

Atención, capitalinos. Este miércoles 27 de agosto de 2025 la Ciudad de México amaneció en algunas zonas con lluvias, encharcamientos y un pronóstico vial complicado que amenaza con volver el tránsito un verdadero caos. A este panorama se suman manifestaciones, marchas y bloqueos en CDMX, programados en distintos puntos de la ciudad, lo que genera circulación lenta desde las primeras horas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) emitieron una alerta por manifestaciones en avenidas principales de la capital, con cierres parciales y totales que impactarán la movilidad.

Autoridades piden a los automovilistas y transporte público salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse informados en tiempo real sobre el avance de los bloqueos.

En paralelo, las lluvias provocaron encharcamientos en zonas como Insurgentes, Viaducto, Periférico y Calzada de Tlalpan, lo que dificulta aún más el tránsito. Se recomienda extremar precauciones al conducir, mantener distancia y evitar exceso de velocidad para prevenir accidentes.

