Tráfico CDMX Hoy: Manifestaciones, marchas, bloqueos y calles afectadas por accidentes en CDMX

¿Mucho tráfico? Sigue este minuto a minuto de las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas EN VIVO durante este miércoles 27 de agosto en CDMX.

Escrito por: Daniel Rivera-Pilar Espinoza
Atención, capitalinos. Este miércoles 27 de agosto de 2025 la Ciudad de México amaneció en algunas zonas con lluvias, encharcamientos y un pronóstico vial complicado que amenaza con volver el tránsito un verdadero caos. A este panorama se suman manifestaciones, marchas y bloqueos en CDMX, programados en distintos puntos de la ciudad, lo que genera circulación lenta desde las primeras horas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) emitieron una alerta por manifestaciones en avenidas principales de la capital, con cierres parciales y totales que impactarán la movilidad.

Autoridades piden a los automovilistas y transporte público salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse informados en tiempo real sobre el avance de los bloqueos.

En paralelo, las lluvias provocaron encharcamientos en zonas como Insurgentes, Viaducto, Periférico y Calzada de Tlalpan, lo que dificulta aún más el tránsito. Se recomienda extremar precauciones al conducir, mantener distancia y evitar exceso de velocidad para prevenir accidentes.

Alerta Vial: Hay asentamientos al cruce con semáforos sobre Eje Central de Av. Insurgentes; ¿en qué dirección?

¡Presta mucha atención! Se presentan asentamientos al cruce con semáforos sobre Eje Central de Av. Insurgentes hacia Av. Miguel Othón de Mendizábal.

¡Conoce las marchas programadas para hoy!

¡Presta mucha atención! Estas son las manchas programadas para este miércoles 27 de agosto:

*En Av. Paseo de la Reforma y Florencia, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc por concentración de manifestantes a las 10:00 horas.

*A las 10:00 horas se prevé concentración de manifestantes en Prol. Constitución no. 58A, col. La Concha, alcaldía Xochimilco.

*Se espera arribo de manifestantes a las 10:00 horas en la Alameda Central, ubicada en Av. Hidalgo y Dr. Mora, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

*En Av. Paseo de la Reforma y Florencia, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por concentración de manifestantes a las 10:00 horas.

*Considera concentración de manifestantes en Av. Río Churubusco no. 601, col. Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 11:00 horas.

*Durante el día considera arribo de manifestantes en Av. Insurgentes Sur no. 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

*Durante el día se espera concentración de manifestantes en Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Se reporta un fuerte choque en el Circuito Interior Rio Churubusco; ¿a qué altura?

Debido a un choque entre tres autos y una motocicleta el avance es a vuelta de rueda sobre el Circuito Interior Rio Churubusco, a la altura del Eje 3 Oriente, para quien viene del Palacio de los Deportes hacia Calzada de la Viga.

Alerta Vial: Trolebús se accidenta; ¿en qué zona?

Se registra accidente de un convoy del Trolebús de la Linea1 y un automóvil particular en la zona Centro de la CDMX. No hay lesionados.

Alerta Vial: Accidente en avenida Gustavo Baz

Caos en la avenida Gustavo Baz, a la altura de Barrientos en Tlalnepantla, tras la volcadura de un tráiler de carga.

¡Atención! Peligroso bache causa percances en Fray Servando

Un enorme hoyo en la intersección de Fray Servando Teresa de Mier y Av. Iztaccíhuatl, en Venustiano Carranza, ha provocado que varios autos caigan en él, generando un peligro inminente para los automovilistas.

¡Toma en cuenta este dato antes de salir!

¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este miércoles 27 de agosto, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:

¡Muy buenos FIAS!

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este miércoles 27 de agosto del 2025.

