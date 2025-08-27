¿Te quedaste sin batería? Cuidado donde conectas tu celular para cargar, pues alguien podría robarte tus datos a través de los puertos USB, lo que se trata de una nueva amenaza para las personas, la cual se conoce como juice jacking.

Los ciberdelincuentes están a la orden del día todo el tiempo, buscando cómo robar información sensible e importante de las personas para sacar provecho de esta y usarla para su beneficio.

¿En qué consiste el juice jacking? Alertan de robo de información

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detectó una amenaza emergente en espacios públicos conocida como juice jacking.

Este tipo de ciberataque se presenta cuando los delincuentes manipulan estaciones de carga públicas, como puertos USB disponibles en aeropuertos, centros comerciales o estaciones de transporte, mediante los cuales instalan malware o extraen información personal de los dispositivos que se conectan a ellos, sin el conocimiento del usuario.

¿Cómo evitar ser víctima de la amenaza “juice jacking”?

Las autoridades advirtieron de los riesgos asociados al uso de cargadores públicos y pidieron a la ciudadanía tomar precauciones para evitar ser víctima de esta técnica de fraude digital, por lo que especialistas de la Policía Cibernética dieron a conocer las siguientes recomendaciones digitales:



Usa cargadores propios. Siempre lleva tu cargador original y conéctalo directamente a una toma de corriente, evita puertos USB públicos.



Evita cables desconocidos. No utilices cables de carga encontrados en lugares públicos o que no provengan de fuentes confiables.



Adquiere un bloqueador de datos USB. Utiliza dispositivos que permitan cargar el equipo sin permitir la transferencia de datos.



Activa el modo de carga. Configura tu dispositivo para que solo permita la carga o bloquee la transferencia de datos al conectarse a un puerto USB desconocido.



Mantén el software actualizado. Asegúrate de tener las últimas actualizaciones del sistema y de seguridad para prevenir vulnerabilidades.



Usa baterías portátiles. Lleva un banco de energía personal para no depender de estaciones de carga públicas.



No uses estaciones de carga sospechosas. Si un puerto USB parece modificado o inseguro, es mejor no utilizarlo.



Protege tus datos. Habilita el cifrado en tu dispositivo móvil para proteger tu información en caso de ser comprometida.

¿Dónde reportar un delito cibernético en CDMX?

En caso de ser víctima de este tipo de amenaza, o, bien, si deseas denunciar algún otro tipo de delito cibernético, la SSC de la CDMX cuenta con canales de contacto para poder denunciar la situación.

La Unidad de Policía Cibernética está disponible las 24 horas del día, en el número telefónico 55 5242 5100, extensión 5086, o en el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. También puedes seguir las redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX