La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) ha hecho público su plan de llevar a cabo un paro laboral y una mega marcha de gran magnitud en la Ciudad de México. El principal motivo de esta acción es su demanda de un aumento en la tarifa del servicio público de transporte.

¿Cuándo y a qué hora será la mega marcha de transportistas?

Según las declaraciones de Francisco Carrasco, el vocero de la organización, 7,500 transportistas de la capital se unirán a la protesta. La acción, que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre de 2025, coincide con el inicio del ciclo escolar 2025-2026. Los manifestantes se movilizarán desde las 7:00 de la mañana en las principales vías de acceso a la capital.

Carrasco argumenta que la movilización es una medida necesaria debido a que el incremento en los precios del combustible hace cada vez más difícil cubrir los gastos de operación. Los ingresos actuales de los transportistas, según el vocero, no son suficientes para el mantenimiento de sus unidades ni para cubrir los gastos del hogar. Aunque el representante se disculpó por las molestias que esto causará a los ciudadanos, en especial en un día de regreso a clases, reafirmó la importancia de la protesta.

¿Qué piden los transportistas?

Desde el pasado mes de julio, los transportistas han realizado diversas protestas para presionar por el ajuste de las tarifas. Además del aumento, la FAT busca que la tarifa de la Ciudad de México sea igual a la del Estado de México.

A pesar de la firmeza en su postura, Carrasco aseguró que la organización mantiene una actitud abierta al diálogo con las autoridades. El vocero señaló que los transportistas están dispuestos a proponer soluciones que permitan resolver el conflicto.

Los transportistas piden un aumento en la tarifa del pasaje y la homologación de esta con la que se aplica en el Estado de México.