¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 27 de agosto de 2025? Retrasos en Línea 7
Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro CDMX; en FIA te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este miércoles 27 de agosto.
Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy miércoles 27 de agosto de 2025.
¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del funcionamiento del transporte colectivo de la Ciudad de México.
¡Mantén la calma! Afluencia en Línea 8
¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa de una elevada afluencia en estaciones de la Línea 8,
Buen día. Al momento no se tienen averías en la Línea 8, hay afluencia de la hora, se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2025
Esperas de más de diez minutos en Línea 7
“#L7 dir #BarrancadelMuerto va bastante lento permanecemos parados en #camarones 10min 🤕... Salgan prevenidos con mucha paciencia”, reportan usuarios del Metro.
#L7 dir #BarrancadelMuerto va bastante lento permanecemos parados en #camarones 10min 🤕... Salgan prevenidos con mucha paciencia— 𝕾𝖍𝖆𝖉𝖔𝖜𝖙𝖊𝖘𝖘 (@Cerestess) August 27, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy miércoles 27 de agosto de 2025
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya fue reabierta luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 21° C Mín. 13° C pic.twitter.com/LI1jRondRc— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2025