¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 27 de agosto de 2025? Retrasos en Línea 7

Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro CDMX; en FIA te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este miércoles 27 de agosto.

Escrito por: Arturo Engels
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy miércoles 27 de agosto de 2025?
Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy miércoles 27 de agosto de 2025.

¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del funcionamiento del transporte colectivo de la Ciudad de México.

¡Mantén la calma! Afluencia en Línea 8

¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa de una elevada afluencia en estaciones de la Línea 8,

Esperas de más de diez minutos en Línea 7

“#L7 dir #BarrancadelMuerto va bastante lento permanecemos parados en #camarones 10min 🤕🫩... Salgan prevenidos con mucha paciencia”, reportan usuarios del Metro.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy miércoles 27 de agosto de 2025

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya fue reabierta luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

Notas