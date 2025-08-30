Cambio de horario en Metrobús y Metro por Maratón CDMX 2025: Estaciones cerradas y con modificaciones

¡En sus marcas, listos, fuera! La Ciudad de México está lista para celebrar la nueva edición del Maratón de la CDMX 2025 este domingo 31 de agosto, en el que miles de corredores recorrerán las calles de la ciudad.

Este evento deportivo provocará un cambio de horario en algunas estaciones del Metrobús y Metro CDMX, pero ¿cuáles son?

¿Qué estaciones del Metro CDMX tendrán cambio de horario por el Maratón 2025?

¡Atención, capitalinos! El domingo 31 de agosto 2025, el Metro CDMX abrirá sus puertas desde las 5:00 horas, para las siguientes estaciones:



Línea 1: Pantitlán-Observatorio

Línea 2: Cuatro Caminos-Tasqueña

Línea 3: Indios Verdes- Universidad

Línea 9: Pantitlán-Tacubaya

Además, habrá acceso gratuito para las personas que corran el Maratón de la CDMX 2025; las y los maratonistas deben contar con su número. El resto de las estaciones operará de forma normal.

🏃‍♂️ Este domingo 31 de agosto, por el Maratón de la CDMX 2025, el acceso en las Líneas 1, 2, 3 y 9 del @MetroCDMX iniciará a las 5:00 a.m.

👉 El resto de la red abrirá a las 7:00 a.m. como cada domingo.

✅ Maratonistas con número tendrán acceso gratuito.#MaratónCDMX #Movilidad pic.twitter.com/1Mjh1BGUSW — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 29, 2025

Estaciones del Metrobús que se quedarán sin servicio por el Maratón CDMX

¡Toma precauciones! Este evento deportivo, provocará cambios en el servicio de algunas de las estaciones del Metrobús; te compartimos las modificaciones para este domingo.



Cierre de Línea 1 desde Reforma a Villa Olímpica , de las 5:00 a las 14:00 horas.

desde , de las 5:00 a las 14:00 horas. Sin servicio en la Línea 2 desde Tacubaya a Amores , de las 5:00 a las 11:00 horas.

desde , de las 5:00 a las 11:00 horas. Restricción de servicio en la Línea 3 desde Balderas a Mina , de las 5:00 a las 14:00 horas.

desde , de las 5:00 a las 14:00 horas. Cierre en la Línea 7 desde Campo Marte a Garibaldi , de las 5:00 a las 14:00 horas.

Por su parte, la Línea 4 del Metrobús suspenderá su servicio de Buenavista a Bellas Artes y de Buenavista a Pino Suárez , las estaciones permanecerán cerradas desde las 5:00 hasta las 14:00 horas.

¡AVISO IMPORTANTE! 🚨



Por motivo del Maratón de la CDMX, te compartimos las modificaciones en el servicio que tendrán las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 el próximo domingo 31 de agosto.

Conoce la ruta del Maratón de la CDMX 2025: ¿A qué hora comienza?

El Maratón de la CDMX comenzará en punto de las 5 de la mañana del domingo 31 de agosto 2025; los competidores irán saliendo por bloques, por lo que los horarios de salida pueden varias, pero ¿cuál será la ruta?

