VIDEO: Así vivió Marcelo Ebrard su último día en la Secretaría de Relaciones Exteriores

El lunes 12 de junio fue el último día de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), esto luego de oficializar sus deseos por representar a Morena en las elecciones 2024 que definirán al nuevo Presidente de México para los próximos seis años.

Marcelo Ebrard, compartió en sus redes sociales cómo vivió sus últimas horas en Relaciones Exteriores previo a presentarse en Palacio Nacional con el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); en el video destacó qué es lo que más extrañará de su oficina.

Marcelo Ebrard, excanciller de México, se despide de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Ebrard Casaubón recorrió su oficina por última vez tras cinco años en el cargo y resaltó que la dejó como la primera vez que entró en 2018, posteriormente se dirigió a una mesa de centro en donde mostró los cuadros que se lleva, en estos destacan sus hijos junto a Rosy, esposa de la "corcholata" de Morena.

Durante el video destacó que lo que más va a extrañar de su oficina es la vista, pues al ser de los últimos pisos podía observar toda la ciudad, aunque principalmente la cercanía con la Torre Latinoamericana y Palacio Nacional.

Marcelo Ebrard llegó a Palacio Nacional para formalizar su renuncia de la SRE

En punto de las 12 horas del mediodía, el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) compartió en su redes sociales el momento exacto en que arribó a Palacio Nacional por la calle de Corregidora; en el lugar lo esperaban simpatizantes, quienes lo saludaban y le externaban su apoyo en las próximas semanas para contender por la candidatura presidencial de Morena.

Casi dos horas después abandonó las instalaciones, no sin antes dejar en claro que la próxima vez que visitará Palacio Nacional será en 2024 como Presidente de México.

¿Cuándo se dará a conocer al candidato presidencial de Morena?

La reunión de Morena el pasado domingo 11 de junio deliberó las principales fechas del partido guinda rumbo a la elección del candidato presidencial de Morena:

