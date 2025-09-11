Marchas CDMX: Tras 16 horas logran remover pipa que explotó ayer en Iztapalapa y dejó decenas de heridos
Mantente informado con las actualizaciones que Fuerza Informativa Azteca trae para ti sobre las marchas CDMX de hoy 11 de septiembre; los detalles EN VIVO.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido un informe detallado sobre la movilidad para este jueves 11 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la capital planificar sus recorridos con antelación, ya que se esperan diversas manifestaciones y eventos que podrían afectar el tránsito.
Según los datos de la SSC, la jornada incluirá un total de 36 actividades programadas. Entre ellas se anticipan dos protestas, once concentraciones de grupos, una rodada de motociclistas, siete de ciclistas y quince eventos de esparcimiento en distintos puntos de la metrópoli.
Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 11 de septiembre en la Ciudad de México.
Marchan en carriles centrales de Paseo de la Reforma
Una marcha avanza sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Bucareli; los manifestantes se dirigen al Zócalo de la CDMX, por lo que hay afectaciones viales en el primer cuadro de la capital. También hay afectaciones en la Línea 7 del Metrobús, que solo ofrece servicio de Indios Verdes a Glorieta Violeta, y de Campo Marte a París.
Continúa marcha sobre carriles centrales de Av. Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Bucareli, con destino al Zócalo Capitalino. Alternativa Vial Río de la Loza.
Bloquean la avenida 20 de Noviembre en el centro de CDMX
Un grupo de manifestantes bloqueó la circulación en la avenida 20 de Noviembre y sus cruces con José María Izazaga y República de El Salvador, en el Centro Histórico de la CDMX.
Como alternativas viales se pueden utilizar Isabel La Católica, Regina, Venustiano Carranza y Lorenzo Boturini.
Se registra bloqueo sobre 20 de Noviembre y República del Salvador, colonia Centro.
Alternativa vial: Isabel la Católica y San Jerónimo.

Afectaciones en Paseo de la Reforma
Una vía en Paseo de la Reforma, en el carril con dirección al este, se encuentra afectada a la altura de Insurgentes. Como alternativa, se sugiere tomar Avenida Chapultepec.
Afectación de un carril de Av. Paseo de la Reforma con dirección al Oriente a la altura de Av. Insurgentes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Alternativa Vial Av. Chapultepec.
Concentraciones y rodadas
En lo que respecta a las concentraciones, el Colectivo “La Comuna 4:20” se dará cita en el Congreso de la Ciudad de México a las 10:00 horas. Simultáneamente, a las 12:00 del día, se han previsto reuniones en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y el Jardín “Luis Pasteur”.
Para los entusiastas de las motos, el grupo Locos por las motos Ciudad de México tiene planeada una rodada nocturna. El punto de encuentro inicial será el Parque “Iztapasauria” y el Deportivo “Luis Antonio Macías” a las 21:00 horas. Más tarde, a las 21:30, se reunirán en el Monumento “Cabeza de Juárez” para finalizar a las 22:00 horas en una gasolinera ubicada en la Calzada de la Viga.
Remueven pipa tras terrible explosión de ayer en Iztapalapa
Tras más de 12 horas se pudo remover la pipa que dejó, hasta el último corte, 90 lesionados, entre ellos una mujer y una menor.
La pipa que causó la tragedia en Iztapalapa pertenece a Transportadora SILZA, del Grupo Tomza.
Según ASEA, tenía permiso vigente, pero no está afiliada a asociaciones gaseras ni tenía póliza de seguro activa: se venció en junio.

Manifestaciones en la CDMX hoy
En la alcaldía Cuauhtémoc, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica ha convocado a una movilización a las 7:30 de la mañana. Su ruta comenzará en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y culminará en el Palacio Nacional.
Por su parte, la Unión Nacional de Mujeres Emprendedoras del Transporte, A.C., tiene programada una marcha a las 9:00 de la mañana. El grupo iniciará su trayecto en la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro y se dirigirá a la Secretaría de la Función Pública, situada en la alcaldía Álvaro Obregón.