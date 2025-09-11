Marchas CDMX: Tras 16 horas logran remover pipa que explotó ayer en Iztapalapa y dejó decenas de heridos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido un informe detallado sobre la movilidad para este jueves 11 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la capital planificar sus recorridos con antelación, ya que se esperan diversas manifestaciones y eventos que podrían afectar el tránsito.

Según los datos de la SSC, la jornada incluirá un total de 36 actividades programadas. Entre ellas se anticipan dos protestas, once concentraciones de grupos, una rodada de motociclistas, siete de ciclistas y quince eventos de esparcimiento en distintos puntos de la metrópoli.