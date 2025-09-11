¿Buscas a un familiar? Este es el número de emergencia tras la explosión de pipa en Iztapalapa
Tras la explosión de una pipa en Iztapalapa que dejó 70 heridos, autoridades habilitaron un número especial para que familiares localicen a sus seres queridos.
La tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025, la tranquilidad de Iztapalapa se vio abruptamente interrumpida por una fuerte explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia.
El estruendo dejó un paisaje de caos y conmoción: vehículos calcinados, escombros por doquier y, sobre todo, personas heridas que luchaban por salir de la zona afectada.
¿Cuál es el número teléfonico para localizar a familiares heridos por explosión de pipa en Iztapalapa?
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 56 83 22 22, donde los familiares de los heridos en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia pueden recibir información actualizada sobre la lista de hospitalizaciones.
Este número es vital para quienes buscan localizar a sus seres queridos tras el trágico incidente que dejó 70 personas lesionadas, de las cuales 51 son hombres y 16 mujeres, incluyendo dos pacientes en calidad de desconocidos.
A través del número 55 5683 2222 de atención emergencias de @SGIRPC_CDMX, estamos brindando información a las personas que buscan a sus familiares.— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025
Revelan lista de personas lesionadas por explosión de pipa en Iztapalapa
La Secretaría de Salud ha publicado una lista preliminar de los heridos, con nombres y hospitales, para que los familiares puedan localizarlos con mayor facilidad
Hospital General José María Morelos y Pavón
- Brenda Ramírez Merino, 15 años
- Ana Belem Martínez Reséndiz, 24 años
- Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años (trasladado a Hospital Regional Zaragoza ISSSTE)
- Jaqueline Vázquez Morben, 35 años
- Valentina Esperanza Mora, 18 años
- Adolfo N, 30 años (trasladado a Hospital Regional Zaragoza)
- Arturo de Jesús Jiménez, 27 años
- Carlos Aumari García Flores, 32 años
- Elizabeth Esperanza Mora, edad desconocida
- Flores Lara Yoyi, 18 años
- Luna Valentina Launa Esperanza, 18 años
- Merino Ruiz Jesús Antonio, 15 años
- Meza Aguilar Yaniel Adrán, 15 años
- Michel Rojos Montoya
- Nieto Chávez Marco Antonio, 46 años
Hospital General de Zona No. 53 (HGZ 53)
- Jovani Martínez, edad desconocida
- Abril Díaz Castañeda, edad desconocida
- Ángel Tonatiuh Gómez Galván, edad desconocida
- Antonio Hernández (observación)
- Aarón Gustavo Hernández Lara, edad desconocida
- Cesar Bladimir Cortez Hernández, edad desconocida
- Eduardo Ramírez Armas, edad desconocida
- Erick Mateo Terán Hernández, 12 años
- Gilberto Aron (observación)
- Gómez Galván, edad desconocida
- Javier Velasco Ángel, edad desconocida
- Jorge Islas Flores, edad desconocida
- Jovana, 12 años
- Juan Antonio Hernández Betancourt, edad desconocida
- Nathanael David Brindis Murillo, edad desconocida
- Omar Alejandro Garza, edad desconocida
Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)
- Armando Santillán, 49 años (trasladado a Hospital Magdalena de las Salinas)
- Desconocida, edad desconocida (trasladada al Hospital Rubén Leñero)
- Desconocido, 30 años (trasladado al Hospital Belisario Domínguez)
- Erick, edad desconocida
- Gael, edad desconocida
- Isaí Santiago Ramírez (bebé) 1.6 años (trasladado al hospital de Tacubaya)
- José Gabriel, edad desconocida
- Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años (trasladado al Hospital Rubén Leñero)
- Maris Molina, edad desconocida
- Oscar Rubén, edad desconocida
- Ubaldo García Corona, edad desconocida (trasladado al Hospital Balbuena)
- Ricardo Corona, edad desconocida
Clínica Hospital General Emiliano Zapata
- Alicia Matías Teodoro, edad desconocida (trasladada a Hospital General Zona 53)
- Ángel Tonatiuh Galván, edad desconocida
- Becerra Urieta Jaime Javier, 49 años
- Desconocido, 2 años (trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitación)
- Días Montes de Oca Kevin
- Eduardo Ramírez Armas
- García Morales Eduardo Noe, edad desconocida
- García Rivera Óscar Uriel, 31 años (trasladado al Hospital Balbuena)
- Gutiérrez Espinoza Osvaldo, 28 años
- Jesús Noe Tovar García, edad desconocida
- Jorge Islas Flores, edad desconocida
- Jovani Martínez, edad desconocida
- Norma Chávez Ortega, 50 años (trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación)
- Rivera Flores Esteban, 23 años
- Sánchez Blaz Juan Carlos, edad desconocida (trasladado al Hospital Balbuena)
- Sánchez Gil Fredi, edad desconocida
Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025
Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.
Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj
Recomendaciones para familiares afectados por explosión de pipa
En momentos tan difíciles como este, la incertidumbre puede ser abrumadora. Si buscas a un ser querido que pudo haber estado en la zona de la explosión, toma en cuenta lo siguiente:
- No te desesperes si no hay respuesta inmediata: las líneas pueden saturarse, pero sigue insistiendo.
- Verifica la lista de heridos publicada: muchos nombres ya han sido confirmados y están en hospitales específicos.
- Evita desplazarte sin información: antes de salir corriendo de hospital en hospital, confirma en qué lugar podría estar tu familiar para no desgastarte más.