¿Buscas a un familiar? Este es el número de emergencia tras la explosión de pipa en Iztapalapa

La tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025, la tranquilidad de Iztapalapa se vio abruptamente interrumpida por una fuerte explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia.

El estruendo dejó un paisaje de caos y conmoción: vehículos calcinados, escombros por doquier y, sobre todo, personas heridas que luchaban por salir de la zona afectada.

¿Cuál es el número teléfonico para localizar a familiares heridos por explosión de pipa en Iztapalapa?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 56 83 22 22, donde los familiares de los heridos en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia pueden recibir información actualizada sobre la lista de hospitalizaciones.

Este número es vital para quienes buscan localizar a sus seres queridos tras el trágico incidente que dejó 70 personas lesionadas, de las cuales 51 son hombres y 16 mujeres, incluyendo dos pacientes en calidad de desconocidos.

A través del número 55 5683 2222 de atención emergencias de @SGIRPC_CDMX, estamos brindando información a las personas que buscan a sus familiares. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Revelan lista de personas lesionadas por explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud ha publicado una lista preliminar de los heridos, con nombres y hospitales, para que los familiares puedan localizarlos con mayor facilidad

Hospital General José María Morelos y Pavón



Brenda Ramírez Merino, 15 años

Ana Belem Martínez Reséndiz, 24 años

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años (trasladado a Hospital Regional Zaragoza ISSSTE)

Jaqueline Vázquez Morben, 35 años

Valentina Esperanza Mora, 18 años

Adolfo N, 30 años (trasladado a Hospital Regional Zaragoza)

Arturo de Jesús Jiménez, 27 años

Carlos Aumari García Flores, 32 años

Elizabeth Esperanza Mora, edad desconocida

Flores Lara Yoyi, 18 años

Luna Valentina Launa Esperanza, 18 años

Merino Ruiz Jesús Antonio, 15 años

Meza Aguilar Yaniel Adrán, 15 años

Michel Rojos Montoya

Nieto Chávez Marco Antonio, 46 años

Hospital General de Zona No. 53 (HGZ 53)



Jovani Martínez, edad desconocida

Abril Díaz Castañeda, edad desconocida

Ángel Tonatiuh Gómez Galván, edad desconocida

Antonio Hernández (observación)

Aarón Gustavo Hernández Lara, edad desconocida

Cesar Bladimir Cortez Hernández, edad desconocida

Eduardo Ramírez Armas, edad desconocida

Erick Mateo Terán Hernández, 12 años

Gilberto Aron (observación)

Gómez Galván, edad desconocida

Javier Velasco Ángel, edad desconocida

Jorge Islas Flores, edad desconocida

Jovana, 12 años

Juan Antonio Hernández Betancourt, edad desconocida

Nathanael David Brindis Murillo, edad desconocida

Omar Alejandro Garza, edad desconocida

Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)



Armando Santillán, 49 años (trasladado a Hospital Magdalena de las Salinas)

Desconocida, edad desconocida (trasladada al Hospital Rubén Leñero)

Desconocido, 30 años (trasladado al Hospital Belisario Domínguez)

Erick, edad desconocida

Gael, edad desconocida

Isaí Santiago Ramírez (bebé) 1.6 años (trasladado al hospital de Tacubaya)

José Gabriel, edad desconocida

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años (trasladado al Hospital Rubén Leñero)

Maris Molina, edad desconocida

Oscar Rubén, edad desconocida

Ubaldo García Corona, edad desconocida (trasladado al Hospital Balbuena)

Ricardo Corona, edad desconocida

Clínica Hospital General Emiliano Zapata



Alicia Matías Teodoro, edad desconocida (trasladada a Hospital General Zona 53)

Ángel Tonatiuh Galván, edad desconocida

Becerra Urieta Jaime Javier, 49 años

Desconocido, 2 años (trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitación)

Días Montes de Oca Kevin

Eduardo Ramírez Armas

García Morales Eduardo Noe, edad desconocida

García Rivera Óscar Uriel, 31 años (trasladado al Hospital Balbuena)

Gutiérrez Espinoza Osvaldo, 28 años

Jesús Noe Tovar García, edad desconocida

Jorge Islas Flores, edad desconocida

Jovani Martínez, edad desconocida

Norma Chávez Ortega, 50 años (trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación)

Rivera Flores Esteban, 23 años

Sánchez Blaz Juan Carlos, edad desconocida (trasladado al Hospital Balbuena)

Sánchez Gil Fredi, edad desconocida

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Recomendaciones para familiares afectados por explosión de pipa

En momentos tan difíciles como este, la incertidumbre puede ser abrumadora. Si buscas a un ser querido que pudo haber estado en la zona de la explosión, toma en cuenta lo siguiente:

