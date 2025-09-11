Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¿Falló el Metro CDMX hoy, 11 de septiembre? Sigue el avance de trenes y los reportes de usuarios

¿Se te hizo tarde? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX y llega a tiempo a tu trabajo o escuela.

Notas
Seguridad
Escrito por: César Contreras, Alejandra Gómez
Compartir nota
vagón del Metro CDMX.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con la finalidad de que planees tus traslados este jueves 11 de septiembre de 2025 y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Importante: la Línea 1 del Metro CDMX continúa en proceso de modernización. Actualmente, el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos.

Si necesitas llegar a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de autobuses RTP habilitado como alternativa.

EN VIVO

Paciencia si usas la Línea 3

Usuarios reportan que en más de 10 minutos no ha pasado un tren en la estación La Raza de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.

Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen recorridos similares de norte a sur de la CDMX.

Retrasos en Línea 5

Pasajeros de la Línea 5, que corre de Pantitlán a Politécnico, aseguran que el tren ha estado detenido por al menos 9 minutos en la estación Oceanía.

Afectaciones en el servicio de Trolebús

Este jueves 11 de septiembre de 2025, la Línea 10 del Trolebús operará en servicio provisional de Constitución de 1917 a Acatitlán, sin llegar a Acahualtepec ni a Santa Marta, tras el incendio de la pipa en el Puente de la Concordia.

Mientras que la Línea 11 opera de la Terminal Chalco a la Terminal Santa Marta.

¿Qué pasa en la Línea 12?

Usuarios reportan lento avance de trenes en la Línea 12 en dirección a Mixcoac.

Metro CDMXCDMX

Notas