¿Falló el Metro CDMX hoy, 11 de septiembre? Sigue el avance de trenes y los reportes de usuarios
¿Se te hizo tarde? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX y llega a tiempo a tu trabajo o escuela.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con la finalidad de que planees tus traslados este jueves 11 de septiembre de 2025 y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Importante: la Línea 1 del Metro CDMX continúa en proceso de modernización. Actualmente, el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos.
Si necesitas llegar a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de autobuses RTP habilitado como alternativa.
EN VIVO
Paciencia si usas la Línea 3
Usuarios reportan que en más de 10 minutos no ha pasado un tren en la estación La Raza de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.
Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen recorridos similares de norte a sur de la CDMX.
Cámara hagan su chamba más de 10 minutos sin metro.en la raza. O esperan que haya un accidente para movilizar las nalgas pic.twitter.com/cnnliue9aY— Ojuí Kamporé (@Ojuikampore) September 11, 2025
Retrasos en Línea 5
Pasajeros de la Línea 5, que corre de Pantitlán a Politécnico, aseguran que el tren ha estado detenido por al menos 9 minutos en la estación Oceanía.
Linia 5 lenta retraso asiendo base metro Oceanía 9 minutos— el caminante sin caminó (@elcaminantesink) September 11, 2025
Afectaciones en el servicio de Trolebús
Este jueves 11 de septiembre de 2025, la Línea 10 del Trolebús operará en servicio provisional de Constitución de 1917 a Acatitlán, sin llegar a Acahualtepec ni a Santa Marta, tras el incendio de la pipa en el Puente de la Concordia.
Mientras que la Línea 11 opera de la Terminal Chalco a la Terminal Santa Marta.
AVISO IMPORTANTE— Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 11, 2025
El día de hoy hasta el término del horario del servicio la Linea 11 opera de Terminal Chalco a Terminal Santa Marta y la Línea 10 tiene un servicio provisonal de la Terminal Constitución de 1917 a la estación Acahultepec.
Para el día de mañana la Línea 10…
¿Qué pasa en la Línea 12?
Usuarios reportan lento avance de trenes en la Línea 12 en dirección a Mixcoac.
Marcha lenta @MetroCDMX línea 12 dirección Mixcoac... Y no hay lluvia— Juan Carlos Castellanos Estrada (@Jucast27) September 11, 2025