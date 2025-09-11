¿Falló el Metro CDMX hoy, 11 de septiembre? Sigue el avance de trenes y los reportes de usuarios

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con la finalidad de que planees tus traslados este jueves 11 de septiembre de 2025 y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Importante: la Línea 1 del Metro CDMX continúa en proceso de modernización. Actualmente, el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos.

Si necesitas llegar a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de autobuses RTP habilitado como alternativa.

