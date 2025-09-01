¡Caos en el Metro CDMX por lluvias y regreso a clases! Reportan reducción de velocidad en más de 5 líneas
Reducen velocidad en las líneas 3,4,5,8,9,12, A y B del Metro CDMX debido a las lluvias en la capital del país; así va el avance de trenes.
¡Sal con tiempo! El Metro CDMX implementó la reducción de velocidad en las Líneas, 3,4,5,8,9,12, A y B debido a las fuertes lluvias en la capital del país; piden a los usuarios tomar precauciones.
Te compartimos el avance de las 12 Líneas para este lunes 1 de septiembre 2025.
EN VIVO
Detenida la Línea 3; esta es la razón
Reportan problemas en la Línea 3, aseguran que está detenida.
Autoridades redujeron la velocidad debido al mal clima en la Ciudad de México.
Buena día. La Línea 3 no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2025
En situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad…
Alta afluencia en la Línea 8, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan alta influencia en la estación Constitución; piden agilizar el avance de trenes.
Autoridades implementaron reducción de velocidad en la Línea 8 debido a las lluvias en la CDMX.
Buena día. La Línea 8 no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2025
En situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de…
Avance lento en la Línea 8; más de 11 minutos de espera
Usuarios reportan avance lento en la Línea 8, aseguran esperar más de 11 minutos.
Buena día. La Línea 8 no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2025
En situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de…
Líneas del Metro CDMX afectadas por las lluvias de este lunes
Las lluvias provocaron reducción de velocidad en las Líneas, 3,4,5,8,9,12, A y B; piden a los usuarios tomar precauciones.
#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2025
Toma previsiones.
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 12° C pic.twitter.com/yMsSANHKOJ— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2025