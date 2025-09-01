Logo InklusionSitio accesible
¡Caos en el Metro CDMX por lluvias y regreso a clases! Reportan reducción de velocidad en más de 5 líneas

Reducen velocidad en las líneas 3,4,5,8,9,12, A y B del Metro CDMX debido a las lluvias en la capital del país; así va el avance de trenes.

Escrito por: Fernanda Benítez
Metro CDMX hoy 1 de septiembre 2025: Retrasos y avance de trenes en las 12 Líneas
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|FIA

¡Sal con tiempo! El Metro CDMX implementó la reducción de velocidad en las Líneas, 3,4,5,8,9,12, A y B debido a las fuertes lluvias en la capital del país; piden a los usuarios tomar precauciones.

Te compartimos el avance de las 12 Líneas para este lunes 1 de septiembre 2025.

EN VIVO

Detenida la Línea 3; esta es la razón

Reportan problemas en la Línea 3, aseguran que está detenida.

Autoridades redujeron la velocidad debido al mal clima en la Ciudad de México.

Alta afluencia en la Línea 8, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan alta influencia en la estación Constitución; piden agilizar el avance de trenes.

Autoridades implementaron reducción de velocidad en la Línea 8 debido a las lluvias en la CDMX.

Avance lento en la Línea 8; más de 11 minutos de espera

Usuarios reportan avance lento en la Línea 8, aseguran esperar más de 11 minutos.

Líneas del Metro CDMX afectadas por las lluvias de este lunes

Las lluvias provocaron reducción de velocidad en las Líneas, 3,4,5,8,9,12, A y B; piden a los usuarios tomar precauciones.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

