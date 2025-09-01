¿Qué está pasando con las marchas en la CDMX hoy? Sigue el minuto a minuto en directo este regreso a clases
Entérate de las marchas y vialidades afectadas en las calles de la CDMX hoy lunes 1 de septiembre de 2025 y evita contratiempos en este regreso a clases.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, día de regreso a clases de los alumnos de educación básica.
Consulta las alternativas viales y toma las precauciones necesarias para evitar contratiempos en tus traslados. La agenda de movilizaciones es publicada con base en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Tardan hasta una hora en librar socavón en Periférico Oriente
El socavón en Periférico Oriente Canal de Garay a la altura de la calle Perseo sigue sin ser reparado desde el pasado viernes.
Debido a ello, dos de los tres carriles de oriente al sur están cerrados a la circulación y genera embotellamientos. Aunque hay lonas y señalamientos, aún no inician los trabajos de reparación respectivos. Automovilistas aseguran que tardan una hora en circular por la zona.
Con información de Óscar Mendoza.
#AlertaVialFIA | El socavón que se formó en Periférico Oriente Canal de Garay continúa sin ser reparado.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025
La circulación vial está severamente afectada pues el hundimiento abarca gran parte de la carpeta asfáltica.
Dos de tres carriles están cerrados.
📹 | @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/3g9Pay8cfh
Estas son las marchas programadas para hoy
8:00 HORAS | Comerciantes afectados por cierre de negocios por el INVEA
Realizarán marchas desde tres puntos:
- Avenida Insurgentes Sur y Eje 6 Sur Ángel Urraza, colonia Insurgentes San Borja, alcaldía Benito Juárez.
- Aeropuerto Internacional de la CDMX: Circuito Interior y avenida Capitán Carlos León, colonia Peñón de los Baños, Alcaldía Venustiano Carranza.
- Calzada de Tlalpan y Calzada Taxqueña, colonia Campestre Churubusco.
10:00 HORAS | Comunidad Trans Xochimilco
Marcharán desde el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, Carretera Nativitas y Avenida 16 de Septiembre, colonia Xaltocan, alcaldía Xochimilco, hacia la sede de la misma alcaldía en Guadalupe Ramírez Número 4, colonia El Rosario, Alcaldía Xochimilco.
Durante el día | Padres de Familia del Colegio Lucero Franco Mexicano
Partirán del colegio Liceo Franco-Mexicano en Avenida Homero 1521, colonia Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, hacia la Embajada de Francia, Campos Elíseos número 339, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.