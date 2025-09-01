¿Qué está pasando con las marchas en la CDMX hoy? Sigue el minuto a minuto en directo este regreso a clases

Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, día de regreso a clases de los alumnos de educación básica.

Consulta las alternativas viales y toma las precauciones necesarias para evitar contratiempos en tus traslados. La agenda de movilizaciones es publicada con base en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

