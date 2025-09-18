Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX hoy 18 de septiembre de 2025: Reportes en vivo | Revisión de vías en Línea 2

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 18 de septiembre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Convoy del metro llega a una de las estaciones de la Línea A
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy jueves 18 de septiembre de 2025?|Arturo Engels

“¿Qué pasa en la línea 3? Una vez más está parándose demasiado tiempo en cada estación; aparte también se detiene en los túneles. ¿Están tratando de que nos desesperemos?, ¿que no lleguemos a los trabajos o destinos?”, señalan usuarios del Metro CDMX.

Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro CDMX; en FIA te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este jueves 18 de septiembre.

EN VIVO

Revisión en vías de Línea 2

¿Qué pasa en Línea 2? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan que: “LINEA AZUL LINEA 2, SATURADA AGILICEN SUS TRENES PARA NORMALIZAR EL SERVICIO NECESITAMOS SUBIR, REPITO LINEA AZUL SATURADAS @AdrianRubalcava APOYE @ClaraBrugadaM MANDEN TRENES VACÍOS PARA NORMALIZAR EL SERVICIO NECESITAMOS SUBIR NADIE DICE POR QUÉ TANTO TIEMPO DE ESPERA”.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece abierta en su totalidad, esto luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

