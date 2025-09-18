Metro CDMX hoy 18 de septiembre de 2025: Reportes en vivo | Revisión de vías en Línea 2

“¿Qué pasa en la línea 3? Una vez más está parándose demasiado tiempo en cada estación; aparte también se detiene en los túneles. ¿Están tratando de que nos desesperemos?, ¿que no lleguemos a los trabajos o destinos?”, señalan usuarios del Metro CDMX.

