Eduardo luchó 6 días por su vida; murió tras la explosión de una pipa en Iztapalapa y dejó a sus 3 hijos huérfanos

El número de víctimas mortales de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, se elevó a 20 con el fallecimiento de Eduardo Romero, un joven de 30 años que luchó por su vida durante seis días en el Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente. A pesar de los pronósticos desfavorables, el joven batalló hasta el último momento.

David Romero, familiar de Eduardo, relató el doloroso proceso y la entereza con la que el joven enfrentó su agonía. “Luchó demasiado hasta el último momento, se aventó 6 días luchando contra los pronósticos y todavía se quedó despierto para que nosotros nos despidiéramos de él”, compartió.

#MientrasDormía | Eduardo Romero, la víctima 20 de la pipa en #Iztapalapa.



Tras 6 días de lucha en el hospital, perdió la vida el joven repartidor de 30 años. Deja a tres hijos en la orfandad.



Con música de banda, vecinos y familiares le dieron el último adiós en… pic.twitter.com/ymSx9SjxHc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2025

Eduardo Romero, quien se desempeñaba como repartidor de una aplicación de servicio, dejó huérfanos a tres hijos. Su familia y seres queridos lo recuerdan como un hombre dedicado y trabajador, que siempre se esforzó por sacar adelante a su familia. En su domicilio de la calle Nueva Galicia, en la colonia Nueva España, en la alcaldía Azcapotzalco, amigos y vecinos se congregaron para darle el último adiós, despidiéndolo al son de música de banda.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo está la nieta de abuelita Alicia? Estado de salud tras explosión de pipa en Iztapalapa

A pesar de la tragedia, la familia Romero ha recibido un gran apoyo de la gente, lo que ha aliviado en parte su sufrimiento. Sin embargo, David Romero hizo un llamado a las autoridades y a la empresa responsable de la pipa de gas, ya que hasta el momento no se han acercado para ofrecer ningún tipo de ayuda. “El único que no se ha pronunciado es la empresa”, destacó David, pidiendo un acercamiento para la familia de Eduardo y para las demás víctimas.

La explosión del pasado 10 de septiembre ha dejado a 31 personas hospitalizadas, y este nuevo deceso subraya la magnitud de la tragedia que conmocionó a la Ciudad de México. Mientras que muchas familias siguen lidiando con las consecuencias del siniestro, la espera de justicia y de respuestas por parte de la empresa responsable se ha convertido en una prioridad para todos los afectados.

